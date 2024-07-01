قيادة قطارات وصيانة قاطرات.. "سرب" يعلن بدء التقديم لدراسة الدبلوم والعمل في "سار"

أعلن المعهد السعودي التقني للخطوط الحديدية "سرب"، اليوم الاثنين، عن بدء التقديم لدراسة الدبلوم والعمل في الشركة السعودية للخطوط الحديدية "سار".
وتحت عنوان "شباب طموح لتحقيق رؤية طموحة"، أوضح في "إنفوجرافيك"، أن مدة التدريب سنتان في مقر معهد "سرب"، وستة أشهر تدريب على رأس العمل "مقر العمل".
وتتضمن التخصصات: قيادة القطارات، صيانة القاطرات والعربات، صيانة البنية التحتية، الاتصالات والإشارات والتحكم.
وأضاف "سرب"، أن شروط القبول، هي: أن يكون المتقدم سعودي الجنسية، وعمره من 18 - 23 عامًا، ويحمل شهادة الثانوية العامة "المسار العلمي" بمعدل لا يقل عن 80%، ولا تقل درجة اختبار القدرات العامة عن 70%، وأن يكون المتقدم لائقًا طبيًا، إضافة إلى اجتياز اختبارات القبول والمقابلة الشخصية.
وبين أن المزايا تشمل: 2000 ريال مكافأة خلال فترة التدريب للسنة الأولى و3000 ريال للمدة المتبقية، في حين التوظيف مباشرة عند اجتياز التدريب بالشركة السعودية للخطوط الحديدية.
كما تشمل الحصول على كل مزايا الموظف من تسجيل في التأمينات والتأمين الطبي والإجازات.
وقال المعهد إن التقديم يبدأ يوم الاثنين حتى الأحد، خلال الفترة من 1 إلى 14 يوليو 2024، على أن يبدأ التدريب 6 أكتوبر المقبل.