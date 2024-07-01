قيادة قطارات وصيانة قاطرات.. "سرب" يعلن بدء التقديم لدراسة الدبلوم والعمل في "سار"

وأضاف "سرب"، أن شروط القبول، هي: أن يكون المتقدم سعودي الجنسية، وعمره من 18 - 23 عامًا، ويحمل شهادة الثانوية العامة "المسار العلمي" بمعدل لا يقل عن 80%، ولا تقل درجة اختبار القدرات العامة عن 70%، وأن يكون المتقدم لائقًا طبيًا، إضافة إلى اجتياز اختبارات القبول والمقابلة الشخصية.