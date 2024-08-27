"البريد" تسجل ما يقارب 3 آلاف عنوان جيومكاني تابع لوزارة الصحة

سجلت مؤسسة البريد السعودي "سبل" وصحّحت ما يقارب 3 آلاف عنوان جيومكاني تابع لوزارة الصحة؛ لتسهيل عملية الوصول لتلك المنشآت بكل يسر وسهولة، وتوفير بياناتها بشكل واضح على خرائط جوجل، كما يسهم تعزيز سرعة الاستجابة لمختلف خدمات الطوارئ، وتقليص مدة التنقل، وتطوير البنية الأساسية للخدمات اللوجستية والجيومكانية.
ويأتي مشروع تسجيل العناوين الجيومكانية ضمن خطة نقل ملكيتها لوزارة الصحة؛ مما يتيح لها إدارة وتشغيل جميع عناوين ومواقع منشآتها على خرائط جوجل، والرد على استفسارات المراجعين والمرضى بشكل مباشر، وتحقيق الموثوقية العالية عبر منصة الناشر التجاري في سبل، إضافة إلى جمع البيانات عن الكثافة السكانية والرحلات من المنشآت الصحية وإليها، ومعدلات الوصول، وتحديث معلومات الخدمات الصحية ومواعيد العمل بشكل مستمر، كما يتيح أيضًا إمكانية رصد وتحليل تقييم المستفيدين من الخدمات الصحية لضبط الجودة وتعزيز التوعية الصحية.
ويسعى البريد السعودي لتحقيق مستهدفاته الاستراتيجية ليصبح الجهة الرائدة والخيار الاستراتيجي الأول للقطاعات الحكومية والخاصة، بصفته مشغلًا وطنيًّا يمتاز بإمكانات عالية في تقديم الخدمات البريدية والممكنات اللوجستية والجيومكانية على مستوى المنطقة.