"البريد" تسجل ما يقارب 3 آلاف عنوان جيومكاني تابع لوزارة الصحة

ويأتي مشروع تسجيل العناوين الجيومكانية ضمن خطة نقل ملكيتها لوزارة الصحة؛ مما يتيح لها إدارة وتشغيل جميع عناوين ومواقع منشآتها على خرائط جوجل، والرد على استفسارات المراجعين والمرضى بشكل مباشر، وتحقيق الموثوقية العالية عبر منصة الناشر التجاري في سبل، إضافة إلى جمع البيانات عن الكثافة السكانية والرحلات من المنشآت الصحية وإليها، ومعدلات الوصول، وتحديث معلومات الخدمات الصحية ومواعيد العمل بشكل مستمر، كما يتيح أيضًا إمكانية رصد وتحليل تقييم المستفيدين من الخدمات الصحية لضبط الجودة وتعزيز التوعية الصحية.