"HONOR" تكشف عن هاتف HONOR 90 5G بكاميرا بدقة 200 ميجابكسل

تُطلق العلامة التجارية العالمية للتكنولوجيا HONOR آفاقاً جديدة مع إطلاقها لآخر هواتفها الذكية، HONOR 90 5G. وأظهر الحدث الذي يحمل عنوان "HONOR Mission Impossible" التزام العلامة التجارية بتقنيات الذكاء الاصطناعي والتزامها بتحقيق إنجازات جديدة في منطقة الشرق الأوسط.
بدأ حفل الإطلاق بتسليط الضوء على الإنجازات التجارية الرائعة لشركة HONOR في عام 2023. وفي منطقة الشرق الأوسط وأفريقيا، شهدت HONOR نمواً غير مسبوق في الشحنات بنسبة 500٪ في الربع الأول من العام، مما عزز حصتها السوقية المتزايدة. بالإضافة إلى ذلك، حققت العلامة التجارية نمواً سنوياً بنسبة 388٪ في النصف الأول من العام، مما يشير إلى نجاحها الاستثنائي في منطقة الشرق الأوسط.
استكمالاً لسلسلة الإنجازات، عرضت HONOR أجهزتها المبتكرة، والتي تضمنت هاتف HONOR X9a، الذي يتميز بأقوى شاشة على الإطلاق. ثم سلطت الضوء بعد ذلك على HONOR Magic5 Pro، الذي التقط بشكل تلقائي اللقطة التي سُجلت في موسوعة جينيس للأرقام القياسية ™ الجديدة كأعلى قفزة لـ Between the Legs Slam Dunk، وذلك بفضل تقنية AI Motion Sensing الجديدة كليًا.
كما أعلنت HONOR بفخر عن شراكتها كشريك رسمي للهواتف الذكية لأكبر مهرجان للرياضات الإلكترونية والألعاب في العالم، "Gamers 8" والذي يفخر بمجموع جوائز مذهل بقيمة 45 مليون دولار، إلى جانب أفضل العلامات التجارية والقادة من مختلف الصناعات. كجزء من التزامها تجاه مجتمع الألعاب، أصبح هاتف HONOR Magic5 Proشريك الهاتف الذكي الرسمي 2023 PMWI مع PUBG Mobile، مما عزز وجودها في صناعة الألعاب.
ولتأخذ الإثارة إلى آفاق جديدة، قدمت HONOR مقدمة رائعة لا تُنسى لهاتفها الذكي HONOR 90 5G الذي طال انتظاره. بعد خلق جو من الترقب لهاتف HONOR 90 5G على منصات التواصل الاجتماعي من خلال "ماذا سيحدث في 18 يوليو"، وقد تم تقديم الجهاز بشكل أسطوري من خلال طائرة، ما ترك الحضور في ذهول تام وفاق جميع التوقعات.
وبهذه المناسبة تحدث رئيس شركة HONOR لمنطقة الشرق الأوسط وأفريقيا السيد "دانييل وانج" لصحيفة سبق قائلاً: "يأتي HONOR 90 مع تحسينات كبيرة سواء في الكاميرا أو الشاشة أو الأداء، إذ يتميز بمجموعة كبيرة من التقنيات المبتكرة لتلبية تطلعات جميع المستخدمين من خبراء ومحترفين، ومحبي الألعاب الإلكترونية، وصناع المحتوى، إذ يعمل بمعالج Qualcomm Snapdragon 7 Gen 1 Accelerated Edition 5G 4nm القوي والفعّال، مما يوفر أداءً سريعاً وفعّالاً وهو الأمر الأساسي للمحترفين والخبراء ممن يقومون بالعديد من المهام في وقت واحد وباستخدام تطبيقات مختلفة، ويتميز الجهاز ببطارية بقوة 5000 مللي أمبير والتي تدعم الاستخدام لمُدة يوم كامل، الأمر الذي يؤخر وقت نفاد البطارية إلى أبعد حد ويجعل الجهاز مناسباً لاستخدام محبي الألعاب الإلكترونية، ويوفر الجهاز لصناع المحتوى مستويات عالية من الجودة والوضوح والتقنيات المتطورة لمساعدتهم على التقاط الصور وتصوير الفيديوهات باحترافية".
وأضاف وانج: "يمتاز الجهاز بمظهره الأنيق وتصميمه الفاخر، إذ يعكس الجانب الخلفي للجهاز طابعاً ماسياً يمنح المستخدمين ملمساً فاخراً، ويحيط بالكاميرا الرئيسية للجهاز تصميم دائري يوفر إضافة مميزة وخلابة مستوحاة من المجوهرات الفاخرة. كما يوفر الجهاز للمستخدمين شكل وروح مميزة إذ يبلغ حجم الشاشة 6.7 بوصة ما يجعله سهل الحمل، بالإضافة خاصية الحد من الضوضاء المدعومة بالذكاء الاصطناعي والتي تساعد المستخدمين في الحصول على تسجيلات صوتية خالية من أصوات الضوضاء الموجودة في الخلفية".
وتابع وانج: "وبحسب الأبحاث والدراسات فإن العملاء في السوق السعودية يركزون على مواصفات عالية للكاميرا، وحجم الشاشة ودقة الشاشة وسعة البطارية، وهذا بالفعل ما ركزنا عليه في هاتف HONOR 90، فالهاتف الجديد يأتي بكاميرا فائقة الوضوح، وكوننا الآن في عصر تقنيات الجيل الخامس، ونشهد نمواً في الإقبال على مشاركة مقاطع الفيديو، حرصنا على تزويد الهاتف الجديد بتقنية التصوير المدعومة بالذكاء الاصطناعي لتلبية متطلبات المستخدمين وضمان حصولهم على جهاز متكامل يواكب التقدم التكنولوجي الذي يشهده العالم".
كجزء من مهمة HONOR وكمحاولة لكسر لقب موسوعة غينيس للأرقام القياسية ™، تهدف العلامة التجارية إلى إنشاء أكبر ألبوم للصور في العالم، يتألف من صور تم التقاطها بواسطة المستخدمين على هاتف HONOR 90 5G. تم تشجيع الحضور وعشاق الهواتف الذكية على التقاط صورهم باستخدام HONOR 90 5G ومشاركتها، مما يساهم في إنشاء أكبر ألبوم للصور في العالم.
عرض حفل الإطلاق إنجازات HONOR والتقدم التكنولوجي الذي حققته HONOR وتفاني العلامة التجارية في خدمة مجتمعها. يمثل هاتف HONOR 90 5G رؤية العلامة التجارية لعام 2023 والتزامها بتقنيات الذكاء الاصطناعي، مع برنامج AI Vlog Master، شاشة عرض مُريحة بدون ضرر على العين، وكاميرا فائقة الوضوح بدقة 200 ميجابكسل، مما يوّفر تجربة هاتف ذكي استثنائية للمستخدمين في المنطقة.
من المقرر أن يتم إطلاق هاتف HONOR 90 5G المرتقب في العديد من البلدان في جميع أنحاء منطقة الشرق الأوسط، بما في ذلك الإمارات العربية المتحدة، المملكة العربية السعودية، العراق، جنوب إفريقيا ودول مختارة أخرى.
بالإضافة إلى ذلك، قدمت HONOR أيضًا جهازها اللوحي الجديد HONOR Pad X9 الذي يتميز بشاشة عرض HONOR FullView رائعة مقاس 11.5 إنش، نظام صوتي مكون من ستة مكبرات صوت مع تقنية HONOR Histen لضبط الصوت، وسعة تخزين تصل إلى 128 جيجابايت، كما يوّفر HONOR Pad X9 ترفيهًا وتعليميًا فائقًا. تجربة مع مجموعة من الميزات الذكية والمظهر الأنيق.
أما بالنسبة للأجهزة القابلة للارتداء، قدمت الشركة ساعة HONOR Watch 4 التي تضم مجموعة من الميزات المتقدمة تتضمن اتصال Bluetooth، مساعد حرق الدهون وعمر البطارية 14 يومًا.