"HONOR" تكشف عن هاتف HONOR 90 5G بكاميرا بدقة 200 ميجابكسل

وبهذه المناسبة تحدث رئيس شركة HONOR لمنطقة الشرق الأوسط وأفريقيا السيد "دانييل وانج" لصحيفة سبق قائلاً: "يأتي HONOR 90 مع تحسينات كبيرة سواء في الكاميرا أو الشاشة أو الأداء، إذ يتميز بمجموعة كبيرة من التقنيات المبتكرة لتلبية تطلعات جميع المستخدمين من خبراء ومحترفين، ومحبي الألعاب الإلكترونية، وصناع المحتوى، إذ يعمل بمعالج Qualcomm Snapdragon 7 Gen 1 Accelerated Edition 5G 4nm القوي والفعّال، مما يوفر أداءً سريعاً وفعّالاً وهو الأمر الأساسي للمحترفين والخبراء ممن يقومون بالعديد من المهام في وقت واحد وباستخدام تطبيقات مختلفة، ويتميز الجهاز ببطارية بقوة 5000 مللي أمبير والتي تدعم الاستخدام لمُدة يوم كامل، الأمر الذي يؤخر وقت نفاد البطارية إلى أبعد حد ويجعل الجهاز مناسباً لاستخدام محبي الألعاب الإلكترونية، ويوفر الجهاز لصناع المحتوى مستويات عالية من الجودة والوضوح والتقنيات المتطورة لمساعدتهم على التقاط الصور وتصوير الفيديوهات باحترافية".