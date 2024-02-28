مقتل مواطن سعودي في أستراليا بلكمة عنيفة على الرأس.. السفارة: نتابع مُلابسات الحادثة

قُتل مواطنٌ سعودي يبلغ من العمر 30 عاماً في مدينة سيدني بأستراليا؛ بعد تعرُّضه لضربةٍ في الرأس من رجلٍ أسترالي يبلغ من العمر 31 عاماً بعد مشادّةٍ كلامية بينهما.
وأكّدت سفارة المملكة العربية السعودية لدى أستراليا، متابعتها مُلابسات وفاة المواطن السعودي في مدينة سيدني الأسترالية.
وقالت في بيان: "إشارة إلى ما تناقلته وسائل الإعلام حيال واقعة وفاة مواطن سعودي في مدينة سيدني الأسترالية، فإن السفارة تؤكّد متابعتها مُلابسات الحادثة مع الجهات الأسترالية المختصّة".
ووفقاً للتفاصيل التي أفرجت عنها شرطة سيدني، وقعت الحادثة في ساعات الصباح الأولى من الأحد الماضي، عندما كان الشاب السعودي "م. ز"، الذي يعمل حارس أمن في أحد فنادق المدينة، في مكان عمله، وحدثت مشادةٌ كلامية بينه وبين رجل أسترالي يُدعى برايان إدموند؛ الذي قام بضرب الضحية على رأسه بطريقة عنيفة؛ ما أدى إلى فقدانه الوعي.
وتمّ استدعاء الشرطة إلى موقع الحادث "فندق رويال"، والتي حاولت تقديم المساعدة الطبية قبل أن يتولى المسعفون الحالة، لكنه تُوفي في مكان الحادث.
وأفادت الشرطة بأنها تمتلك مقاطع فيديو للحادثة التي تمّ التقاطُها من كاميرات المراقبة، تظهر وقوع المشادّة الكلامية بين الطرفيْن، مشيرة إلى أن الضحية كان يقوم بواجبه الوظيفي، وطلب من الجاني مغادرة الفندق بسبب تورُّطه في إثارة المشكلات قبل أن يعتدى الجاني عليه بطريقةٍ عنيفة.
وتعارض الشرطة إطلاق سراح المتهم بكفالةٍ مالية، ومازالت التحقيقات جاريةً لكشف مزيدٍ من التفاصيل حول الحادثة.
ومن المتوقع أن يمثل المتهم أمام محكمة ساذرلاند في أبريل المقبل، بحضور شهود العيان الذين كانوا في المكان، وتصل عقوبة الاعتداء الذي يؤدي إلى الوفاة في أستراليا، إلى السجن مدة تصل إلى 25 عاماً.