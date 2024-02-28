مقتل مواطن سعودي في أستراليا بلكمة عنيفة على الرأس.. السفارة: نتابع مُلابسات الحادثة

ووفقاً للتفاصيل التي أفرجت عنها شرطة سيدني، وقعت الحادثة في ساعات الصباح الأولى من الأحد الماضي، عندما كان الشاب السعودي "م. ز"، الذي يعمل حارس أمن في أحد فنادق المدينة، في مكان عمله، وحدثت مشادةٌ كلامية بينه وبين رجل أسترالي يُدعى برايان إدموند؛ الذي قام بضرب الضحية على رأسه بطريقة عنيفة؛ ما أدى إلى فقدانه الوعي.