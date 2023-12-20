الجفالي تدشّن رسمياً سيارتيّ E-Class و CLE Coupé في معرض الرياض للسيارات

تألقت شركة الجفالي للسيارات وكلاء سيارات مرسيدس-بنز في المملكة في جناحها الخاص بمعرض الرياض للسيارات حيث كانت على موعد مميز مع زوّار عبر تدشينها الرسمي لأحدث سيارات مرسيدس-بنز وهما سيارة E-Class و CLE Coupé رسمياً في اليوم الأول لافتتاح المعرض، وسط حضور كبير من الإعلاميين والمهتمين بقطاع السيارات، حيث قام رئيس إدارة التسويق والتطوير في شركة الجفالي للسيارات السيد باسم ولي بإعلان التدشين الرسمي للسيارة E-Class والتي تعد الجيل العاشر من هذه الفئة المتميزة.