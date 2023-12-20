الجفالي تدشّن رسمياً سيارتيّ E-Class و CLE Coupé في معرض الرياض للسيارات

تألقت شركة الجفالي للسيارات وكلاء سيارات مرسيدس-بنز في المملكة في جناحها الخاص بمعرض الرياض للسيارات حيث كانت على موعد مميز مع زوّار عبر تدشينها الرسمي لأحدث سيارات مرسيدس-بنز وهما سيارة E-Class و CLE Coupé رسمياً في اليوم الأول لافتتاح المعرض، وسط حضور كبير من الإعلاميين والمهتمين بقطاع السيارات، حيث قام رئيس إدارة التسويق والتطوير في شركة الجفالي للسيارات السيد باسم ولي بإعلان التدشين الرسمي للسيارة E-Class والتي تعد الجيل العاشر من هذه الفئة المتميزة.
ورحّب السيد باسم ولي بالحضور في جناح شركة الجفالي للسيارات في المعرض، وأكد بأن الشركة حرصت على أن يتم تقديم جديد سيارات مرسيدس-بنز من خلال معرض الرياض للسيارات التي يعد الأضخم على مستوى منطقة الشرق الأوسط.
تتميز الفئة E الجديدة (الطول/العرض/الارتفاع: 4949/1880/1468 ملم) بالأبعاد الكلاسيكية لسيارات الصالون المكونة من ثلاثة أجزاء: البروز الأمامي القصير وغطاء المحرك الطويل يتبعهما زجاج أمامي في مؤخرة هذا الجزء. منطقة الركّاب مصممة بشكل يضمن رحابة المكان، ويرجع ذلك جزئياً إلى قاعدة العجلات الأطول بسنتيمترين (2961 ملم) مقارنة بالسلسلة السابقة. فيما تصل سعة الأمتعة في الصندوق الخلفي إلى 540 لتراً.
ويتجسّد الترابط بين التقاليد والحداثة بشكل خاص من خلال ميزة موجودة في المقدمة: سطح يحاكي أناقة اللوحة السوداء يربط شبكة المبرّد بالمصابيح الأمامية. تأتي هذه اللمسة باللون الأسود شديد اللمعان.
وتظهر CLE Coupé الجديدة بامتداد تصاميمها الخارجي بالطابع الرياضي المتطور عبر خط يتدفق من القسم الأمامي المذهل مع "أنف القرش" بتموجاته العميقة والبروز القوية إلى الشكل الخلفي الذي لا يقل روعة. وتشمل المزايا الأخرى الضوء الرقمي الذكي والأبواب الجذابة بدون إطار.
ويكتمل المظهر الرياضي بمجموعة واسعة من العجلات المصنوعة من السبائك الخفيفة المتطابقة تمامًا بأحجام تتراوح من 45.7 سم (18 بوصة) إلى 50.8 سم (20 بوصة).
وفي مقصورتها الداخلية، تجتمع الروح الرياضية مع الراحة. يمكنك الآن الاسترخاء في المقاعد متعددة المنحنيات مع خاصية التدليك متعدد المناطق أو الاستمتاع بأداء من الدرجة الأولى لنظام الصوت المحيطي ثلاثي الأبعاد ®Burmester. كما يمكنك الاستمتاع بتجربة ثورة في مقصورة القيادة مع أحدث جيل من نظام الوسائط المتعددةMBUX . وتكتمل الصورة العامة بالتصميم الجديد للوحة القيادة أو خط AVANTGARDE القياسي أو خط AMG والإضاءة المحيطة.