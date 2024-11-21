"مسك" و"غيتس" تطلقان برنامج "تحدي نحو الأثر" لدعم المشاريع التنموية

وبعد نجاح برنامج بناء المنظمات الشبابيّة غير الربحية الذي أطلقته "مسك" عام 2021 وأسهم في إطلاق 41 منظمة غير ربحية ودعم 14 أخرى قائمة، سيعمل برنامج "تحدي نحو الأثر" الذي تديره مؤسسة "مسك" بالشراكة مع مؤسسة "غيتس", ويهدف إلى توفير منح مالية بقيمة تصل إلى 2.5 ملايين دولار، لتسريع المشاريع غير الربحية والمبادرات ذات الأثر الاجتماعي التي تتخذ من المملكة مقرًا لها وتستهدف تطوير حلولٍ ذات تأثير محلي وعالمي في واحد من ثلاثة مسارات هي التقنية، أو البيئة، أو الصحة وجودة الحياة.