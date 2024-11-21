"مسك" و"غيتس" تطلقان برنامج "تحدي نحو الأثر" لدعم المشاريع التنموية

أعلنت مؤسسة محمد بن سلمان "مسك" ومؤسسة بيل ومليندا غيتس, عن إطلاق برنامج "تحدي نحو الأثر" الذي يهدف إلى تعزيز أثر المنظمات غير الربحية والشركات ذات الهدف الاجتماعي في المملكة، وذلك خلال منتدى مسك العالمي في الرياض.
وبعد نجاح برنامج بناء المنظمات الشبابيّة غير الربحية الذي أطلقته "مسك" عام 2021 وأسهم في إطلاق 41 منظمة غير ربحية ودعم 14 أخرى قائمة، سيعمل برنامج "تحدي نحو الأثر" الذي تديره مؤسسة "مسك" بالشراكة مع مؤسسة "غيتس", ويهدف إلى توفير منح مالية بقيمة تصل إلى 2.5 ملايين دولار، لتسريع المشاريع غير الربحية والمبادرات ذات الأثر الاجتماعي التي تتخذ من المملكة مقرًا لها وتستهدف تطوير حلولٍ ذات تأثير محلي وعالمي في واحد من ثلاثة مسارات هي التقنية، أو البيئة، أو الصحة وجودة الحياة.
وبهذه المناسبة، قال بيل غيتس: "يواكب رواد الأعمال السعوديون الشباب اليوم أحدث التقنيات في مجالات الذكاء الاصطناعي، والحوسبة السحابية، وتقنيات المناخ، وغيرها, وتحقق الشركات الرقمية الناشئة، بجانب رواد الأعمال الاجتماعيين، في المملكة نجاحًا ملموسًا في سعيهم للارتقاء بعالمنا وجعله مكانًا أفضل للعيش, وحمل هذا الجيل من روّاد الأعمال مشعل الابتكار بالفعل".
ويدعو برنامج "تحدي نحو الأثر" الباحثين والمبتكرين ورواد الأعمال وقادة المنظمات غير الربحية إلى اقتراح حلولٍ تسهم في إحراز تقدمٍ تنموي ملموس في مجتمعاتهم، مع إمكانية تطبيقها على نطاق أوسع في منطقة الشرق الأوسط والبلدان المنخفضة والمتوسطة الدخل.
من جانبه، قال الرئيس التنفيذي لمؤسسة محمد بن سلمان "مسك" الدكتور بدر البدر: "برنامج تحدي نحو الأثر يأتي انطلاقًا من سعينا في مسك لدعم المنظمات غير الربحية ذات الأثر الاجتماعي, بالشراكة مع مؤسسة بيل ومليندا غيتس يهدف البرنامج إلى تعزيز الابتكار في المملكة ودعم المبادرات التي تركز على التحديات المحلية والعالمية, ويعكس الإعلان عن البرنامج خلال النسخة الثامنة من منتدى مسك العالمي الغرض من المنتدى بأن يكون منصة للشراكات المحلية والعالمية التي تدعم الشباب وتعدهم للمستقبل".
ويأتي إعلان اليوم جزءًا من منتدى مسك العالمي 2024، وهو أحد أكبر المنتديات الشبابية في العالم الذي تنظمه مؤسسة محمد بن سلمان "مسك" لاكتشاف طاقات الشباب وتمكينهم وتطوير قدراتهم, ويعمل المنتدى، الذي يقام هذا العام تحت شعار "من الشباب لأجل الشباب"، كمنصة لتعزيز الحوار وتبادل الأفكار، ويشكل حلقة وصل بين الشباب والقادة والمبتكرين ورواد الأعمال على مستوى العالم بهدف تنمية إمكانيات الشباب، وتشجيع التعاون لتحفيز التغيير الإيجابي على المستوى العالمي.
كما تأتي مشاركة مؤسسة بيل ومليندا غيتس في منتدى مسك العالمي 2024، عقب الإعلان عن شراكة تاريخية مع المملكة في أبريل 2024م، تتضمن تعهدًا بقيمة 600 مليون دولار من المملكة للمساعدة في وقاية 370 مليون طفل سنويًا من شلل الأطفال، وانتشال الملايين من براثن الفقر في 33 دولة عضو في البنك الإسلامي للتنمية, وجزءًا من تنفيذ الشراكة الجديدة، أعلنت مؤسسة بيل ومليندا غيتس عن إنشاء مكتبها الإقليمي في مدينة محمد بن سلمان غير الربحية "مدينة مسك".