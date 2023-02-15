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صوب "غازي عنتاب".. الطائرة الإغاثية السعودية العاشرة غادرت الرياض فجرًا

ضِمن الجسر الجوي وتحمل على متنها 90 طنًّا من السلال الغذائية والمواد الطبية
الطائرة الإغاثية السعودية العاشرة
الطائرة الإغاثية السعودية العاشرة
واس
واس

غادرت مطارَ الملك خالد الدولي -فجر اليوم- الطائرةُ الإغاثية السعودية العاشرة، متوجهة إلى مطار غازي عنتاب، تحمل على متنها 90 طنًّا من السلال الغذائية، والمواد الطبية التي تشتمل على محاليل متنوعة، وأدوية للأمراض المزمنة، ومسكنات للآلام، وأدوية خاصة بالبرد للكبار والصغار، ومواد إيوائية تشتمل على الخيام، والبطانيات، والحقائب الإيوائية، والبسط.

ويأتي ذلك ضمن الجسر الإغاثي السعودي الذي يُسَيّره مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية؛ لمساعدة متضرري الزلزال في سوريا وتركيا؛ إنفاذًا لتوجيهات خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود وصاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ولي العهد رئيس مجلس الوزراء -حفظهما الله- وتجسيدًا للدور الإنساني النبيل الذي تقوم به المملكة العربية السعودية.

الجسر الجوي الإغاثي السعودي
مطار غازي عنتاب

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