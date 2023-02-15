صوب "غازي عنتاب".. الطائرة الإغاثية السعودية العاشرة غادرت الرياض فجرًا

غادرت مطارَ الملك خالد الدولي -فجر اليوم- الطائرةُ الإغاثية السعودية العاشرة، متوجهة إلى مطار غازي عنتاب، تحمل على متنها 90 طنًّا من السلال الغذائية، والمواد الطبية التي تشتمل على محاليل متنوعة، وأدوية للأمراض المزمنة، ومسكنات للآلام، وأدوية خاصة بالبرد للكبار والصغار، ومواد إيوائية تشتمل على الخيام، والبطانيات، والحقائب الإيوائية، والبسط.