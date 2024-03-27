أمين الباحة يطلق مبادرة "تشجير" احتفاءً بيوم مبادرة السعودية الخضراء

أطلق أمين منطقة الباحة الدكتور علي بن محمد السواط، اليوم الأربعاء، مبادرة "تشجير"، وذلك احتفاءً بيوم مبادرة السعودية الخضراء.
وتفصيلاً، قال الدكتور السواط: إن مبادرة "تشجير" تأتي ضمن مبادرة السعودية الخضراء، مشيراً إلى أن الحملة تستهدف زيادة الرقعة الخضراء في مدن ومحافظات المنطقة حيث نستهدف هذا العام زراعة ما يقارب 74,300 شتلة ضمن برنامج تشجير المدن.
وأضاف أن الحملة تأتي إسهامًا من أمانة المنطقة في تحقيق مستهدفات مبادرة "السعودية الخضراء"، إذ تهدف إلى تعزيز جاهزية البنية التحتية للإسكان من خلال العمل على معالجة التدهور البيئي والفاقد الشجري في بعض المواقع وتكثيف أعمال وجهود التشجير البلدي بأشجار، وشجيرات، ونباتات محلية ترتبط بطبيعة المنطقة ومناخها وهويتها الزراعية، مع الاستفادة من مياه الصرف الصحي المعالجة في ري تلك الأشجار.