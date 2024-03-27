أمين الباحة يطلق مبادرة "تشجير" احتفاءً بيوم مبادرة السعودية الخضراء

وأضاف أن الحملة تأتي إسهامًا من أمانة المنطقة في تحقيق مستهدفات مبادرة "السعودية الخضراء"، إذ تهدف إلى تعزيز جاهزية البنية التحتية للإسكان من خلال العمل على معالجة التدهور البيئي والفاقد الشجري في بعض المواقع وتكثيف أعمال وجهود التشجير البلدي بأشجار، وشجيرات، ونباتات محلية ترتبط بطبيعة المنطقة ومناخها وهويتها الزراعية، مع الاستفادة من مياه الصرف الصحي المعالجة في ري تلك الأشجار.