جازان.. جمعية "مسكن" تسلّم 7 منازل وتدعم 189 أسرة بفيفاء والداير والعيدابي

في خطوة تعكس التزامها بتحقيق الاستقرار السكني، سلّمت جمعية "مسكن" للإسكان التنموي اليوم سبعة منازل مكتملة البناء والترميم في محافظات فيفاء والداير والعيدابي بمنطقة جازان، وذلك ضمن مشاريعها لدعم الأسر الأشد حاجة.
أُقيمت الفعالية في جبال الحشر بمحافظة الداير، بحضور الرئيس التنفيذي لمجلس الجمعيات الأهلية بجازان علي معتبي وعدد من مسؤولي الجهات الحكومية والداعمة، حيث جرى تسليم الوحدات السكنية وفق معايير تحقق جودة البناء وتراعي احتياجات الأسر المستفيدة.
وخلال الحفل، استُعرض عرض مرئي لإنجازات الجمعية خلال النصف الأول من عام 2025، إذ تمكّنت "مسكن" من خدمة أكثر من 189 أسرة عبر مشروعات شملت بناء مساكن جديدة، وتسليم وحدات بالشراكة مع وزارة الشؤون البلدية والقروية والإسكان، إلى جانب الترميم والتأثيث، ودعم الأسر بسداد الإيجار وتوفير الأجهزة المنزلية.
وأوضح المدير التنفيذي للجمعية المهندس عيسى الفيفي أن المبادرة تأتي امتدادًا لجهود تحقيق مستهدفات رؤية المملكة 2030 في مجال الإسكان التنموي، مؤكدًا أن الجمعية سلّمت منذ تأسيسها أكثر من 150 وحدة سكنية مكتملة، إضافة إلى ترميم عشرات المنازل في مختلف محافظات جازان.
من جانبه، عبّر رئيس مجلس إدارة الجمعية سلمان الفيفي عن فخره بما تحقق، مؤكدًا أن "السكن الآمن والمستقر هو حجر الأساس للحياة الكريمة"، مشددًا على استمرار الجمعية في الوصول إلى الأسر المحتاجة بالمحافظات الجبلية.
وفي ختام الحفل، كرّمت الجمعية شركاء النجاح من الجهات المانحة والداعمة والجمعيات الخيرية والإعلاميين، تقديرًا لدورهم في دعم مسيرتها وتحقيق الاستقرار السكني للأسر المحتاجة.