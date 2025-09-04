جازان.. جمعية "مسكن" تسلّم 7 منازل وتدعم 189 أسرة بفيفاء والداير والعيدابي

وخلال الحفل، استُعرض عرض مرئي لإنجازات الجمعية خلال النصف الأول من عام 2025، إذ تمكّنت "مسكن" من خدمة أكثر من 189 أسرة عبر مشروعات شملت بناء مساكن جديدة، وتسليم وحدات بالشراكة مع وزارة الشؤون البلدية والقروية والإسكان، إلى جانب الترميم والتأثيث، ودعم الأسر بسداد الإيجار وتوفير الأجهزة المنزلية.