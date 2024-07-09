موظفو وموظفات البنك العربي الوطني anb يوزّعون المعينات الطبية على الأشخاص ذوي الإعاقة بالأحساء

من ناحيته ثمّن رئيس مجلس إدارة جمعية الأشخاص ذوي الإعاقة بمنطقة الأحساء الدكتور سعدون السعدون تبنّي واحتضان البنك العربي الوطني anb لهذه المبادرة، ومشاركته المباشرة في تنفيذها عبر فريق تطوعي من موظفي وموظفات البنك بما يعكس التزامه بمسؤولياته المجتمعية، وحرصه على الاستجابة لمتطلبات الجمعية ودعم جهودها لتقديم معينات طبية ذات جودة عالية تعين ذو الإعاقة المستفيدين على تجاوز تحدياتهم الحركية والسمعية، وتيسّر لذويهم تنقلّاتهم وحركتهم والتفاعل مع احتياجاتهم ومتطلباتهم، ويكون لها الأثر الإيجابي على ممارسة وتلبية احتياجاتهم الحيوية.