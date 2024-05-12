17 حقيبة تعليمية لأبناء جمعية "كهاتين".. يقدمها شركاء النجاح جمعية "عون" التقنية

استقبلت الجمعية الخيرية لرعاية الأيتام بمكة المكرمة، الدكتورة إخلاص زمزمي عضو الجمعية العمومية بجمعية عون التقنية، ود. محمد سنقو المستشار الإداري بالجمعية؛ وذلك لبحث سبل تطوير الشراكة بين الجهتين، وتسليم الحقيبة التقنية لأبناء جمعية كهاتين.
وقال مدير عام جمعية "كهاتين" محمد آل مانع: الجمعية ولله الحمد نجحت في تقديم الكثير من الخدمات الكبيرة والمشاريع التي تتميز بالاستمرارية، فليس هدفنا في "كهاتين" أن نقدم الدعم المادي فقط، لكن نحرص على تقديم برامج ومبادرات نوعية تطور وتنمي مواهب الأيتام وتجعلهم أشخاصاً مبدعين وفاعلين في المجتمع".
وأشاد "آل مانع" بالجهود المبذولة من قبل جمعية عون التقنية، والتي ستسهم بمشيئة الله، في دعم الأيتام تقنياً، وتشجيعهم على المضيّ في العملية التعليمية، وتأهيلهم للانتقال إلى سوق العمل، مثمّنًا ما يقدمه شركاء النجاح جمعية عون التقنية لتنفيذ عدد من المشاريع التي تخدم مستفيدي الجمعية.
يُذكَر أن المشروع يهدف إلى دعم فئة الأيتام من خلال تسليم مستفيدي جمعية "كهاتين" في المرحلة الأولى عدد 17 حقيبة تقنية تمكنهم من مواكبة العملية التعليمية.