17 حقيبة تعليمية لأبناء جمعية "كهاتين".. يقدمها شركاء النجاح جمعية "عون" التقنية

وأشاد "آل مانع" بالجهود المبذولة من قبل جمعية عون التقنية، والتي ستسهم بمشيئة الله، في دعم الأيتام تقنياً، وتشجيعهم على المضيّ في العملية التعليمية، وتأهيلهم للانتقال إلى سوق العمل، مثمّنًا ما يقدمه شركاء النجاح جمعية عون التقنية لتنفيذ عدد من المشاريع التي تخدم مستفيدي الجمعية.