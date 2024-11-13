3000 سماعة تدعم النظام الصوتي المتطور في المسجد النبوي لتجربة استماع فريدة

كما يحتوي النظام على 60 نوعاً من أحدث الأجهزة الصوتية؛ ما يُسهم في تقديم تجربة صوتية فريدة تلبي احتياجات ضيوف الرحمن، وتعكس اهتمام المملكة بتطوير البنية التحتية للحرمين الشريفين بما يتماشى مع رؤية 2030.