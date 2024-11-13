3000 سماعة تدعم النظام الصوتي المتطور في المسجد النبوي لتجربة استماع فريدة

في إطار تعزيز الخدمات المقدَّمة للمصلين والزوّار، تمّ تجهيز المسجد النبوي بأحد أكبر الأنظمة الصوتية عالمياً، والذي يتميّز بالكفاءة العالية والجودة الشاملة.
وأوضحت الهيئة العامة للعناية بشؤون الحرمين، قائلة: يتألف النظام من أكثر من 3000 سماعة موزعة بعناية لضمان تغطية شاملة لجميع أنحاء المسجد، إضافة إلى 30 ميكروفوناً متصلة بالنظام الصوتي لتوفير صوت نقي وواضح.
كما يحتوي النظام على 60 نوعاً من أحدث الأجهزة الصوتية؛ ما يُسهم في تقديم تجربة صوتية فريدة تلبي احتياجات ضيوف الرحمن، وتعكس اهتمام المملكة بتطوير البنية التحتية للحرمين الشريفين بما يتماشى مع رؤية 2030.