أيتام جمعية حلي أبطالاً لكأس كهاتين لجمعيات الأيتام 2023

اختتمت أمس الثلاثاء بطولة كأس كهاتين لجمعيات الأيتام لكرة القدم في مدينة الملك عبد العزيز الرياضية بالشرائع، حيث توّج فريق جمعية أيتام حلي بكأس البطولة بعد فوزه على فريق جمعية رعاية الأيتام بالليث بثلاثة أهداف مقابل لا شيء، بعد مشاركة 8 جمعيات للأيتام في هذه البطولة بمنطقة مكة المكرمة.
وقد تسلم فريق جمعية أيتام حلي كأس البطولة بالإضافة الى الميداليات الذهبية ومكافأة المركز الأول وقدرها 40,000 ريال، واستلم فريق جمعية رعاية الأيتام بالليث الميداليات الفضية و المكافأة المقدرة بمبلغ 30,000 ريال، فيما حصل على المركز الثالث أيتام جمعية البر بمكة بعد فوزهم على جمعية أيتام جدة في مباراة تحديد المركز الثالث والرابع والتي أقيمت قبل النهائي واستلم فريق أيتام جمعية البر الميداليات البرونزية بالإضافة إلى مكافأة وقدرها 10,000 ريال.
فيما تم تسليم باقي جوائز البطولة وهي جائزة أفضل لاعب في البطولة للاعب خالد هزاع من فريق جمعية أيتام حلي، وجائزة أفضل حارس للاعب بسام الدرهمي من فريق جمعية أيتام حلي، وكذلك جائزة هداف البطولة للاعب أحمد الكيادي من فريق جمعية أيتام حلي، فيما حصل على جائزة اللعب النظيف فريق جمعية كهاتين بالطائف.
وأوضح مدير عام الجمعية الأستاذ محمد آل مانع: "نحمد الله بأننا قد تمكنا من تنظيم أول بطولة لكرة القدم على مستوى جمعيات الأيتام بالمملكة بنجاح باهر"، وأضاف " نشكر جميع الجهات التي شاركت في إقامة ونجاح بطولة كأس كهاتين لعام 2023 وعلى رأسها وزارة الرياضة والمجلس الفرعي التخصصي لجمعيات الأيتام والمشرف على البطولة الكابتن محمد نور وجميع من شرفونا بالحضور لهذه البطولة والفعاليات المصاحبة لها"
وأفاد آل مانع: بأن جمعية كهاتين قد أخذت على عاتقها تحسين جودة حياة الأيتام كغاية أساسية، وإدماجهم بالمجتمع كأهم أهداف الخطة الاستراتيجية التي تعمل بها الجمعية وفي سبيل ذلك تم توفير كافة السبل التي تسهم في إنجاح البطولة بإذن الله تعالى.