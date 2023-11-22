أيتام جمعية حلي أبطالاً لكأس كهاتين لجمعيات الأيتام 2023

اختتمت أمس الثلاثاء بطولة كأس كهاتين لجمعيات الأيتام لكرة القدم في مدينة الملك عبد العزيز الرياضية بالشرائع، حيث توّج فريق جمعية أيتام حلي بكأس البطولة بعد فوزه على فريق جمعية رعاية الأيتام بالليث بثلاثة أهداف مقابل لا شيء، بعد مشاركة 8 جمعيات للأيتام في هذه البطولة بمنطقة مكة المكرمة.