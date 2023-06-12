محليات

مع اقتراب الحج.. "التجارة" تواصل التأكد من وفرة المنتجات وانضباط الأسعار

الفرق الميدانية تستهدف مراقبة ومتابعة 12,955 منشأة تجارية لضمان جاهزيتها
وزارة التجارة
وزارة التجارة
واس
واس

تواصل الفرق الرقابية بوزارة التجارة مهامها في منطقتَي مكة المكرّمة والمدينة المنوّرة والمشاعر المقدّسة والطرق المؤدية إليها ضمن خطتها لموسم حج هذا العام 1444هـ، من خلال الزيارات الميدانية المكثفة للوقوف على المنشآت التجارية ومنافذ البيع، للتأكد من جاهزية مراكز الخدمات ووفرة المنتجات ومراقبة الأسعار.

وتستهدف الفرق الميدانية التابعة لـ"التجارة" مراقبة ومتابعة 12,955 منشأة تجارية للتأكد من جاهزيتها، ووفرة السلع، وجودة المنتجات، ورصد المخزون من السلع التموينية الأساسية، ومستويات أسعارها لضيوف الرحمن، وتشمل: 11,094 محلًا تجاريًا، و991 محلًا لبيع الذهب والمعادن الثمينة والأحجار الكريمة، إضافة إلى 484 محلًا لتغيير إطارات المركبات، و386 مركزًا للخدمات البترولية ومحطة وقود.

وتكثف الوزارة جولاتها التفتيشية للرقابة على المنشآت التجارية، ومنافذ البيع والسيارات المتجولة المحمّلة بالمواد الغذائية، والسلع الاستهلاكية في المشاعر المقدّسة، وتتحقق من جاهزيتها وتوفر السلع والمنتجات لضيوف الرحمن.

ويتم الرفع بتقارير يومية عن الوضع التمويني في منطقتَي مكة المكرّمة والمدينة المنوّرة والمشاعر المقدّسة، وضمان سير العمل وفق ما هو مخطط له، إضافة إلى رصد ارتفاع الأسعار والمخالفات التجارية حال وجودها.

ودعت الوزارة عموم المستهلكين إلى التعاون معها في حال وجود شكاوى أو ملاحظات والإبلاغ عنها عبر مركز الاتصال الموحد على الرقم 1900 أو عبر تطبيق "بلاغ تجاري" أو الموقع الرسمي للوزارة على الإنترنت.

وزارة التجارة
المدينة المنورة
مكة المكرمة
المشاعر االمقدسة
موسم حج 1444

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