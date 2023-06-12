مع اقتراب الحج.. "التجارة" تواصل التأكد من وفرة المنتجات وانضباط الأسعار

وتستهدف الفرق الميدانية التابعة لـ"التجارة" مراقبة ومتابعة 12,955 منشأة تجارية للتأكد من جاهزيتها، ووفرة السلع، وجودة المنتجات، ورصد المخزون من السلع التموينية الأساسية، ومستويات أسعارها لضيوف الرحمن، وتشمل: 11,094 محلًا تجاريًا، و991 محلًا لبيع الذهب والمعادن الثمينة والأحجار الكريمة، إضافة إلى 484 محلًا لتغيير إطارات المركبات، و386 مركزًا للخدمات البترولية ومحطة وقود.