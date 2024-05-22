جراحة نوعية ناجحة تُنهِي معاناة طفلة مع المشي على أطراف أصابعها بالعلا

نجح فريق طبي متخصص في جراحة العظام في مستشفى الأمير عبدالمحسن بمحافظة العلا عضو تجمع المدينة المنورة الصحي، في إنهاء معاناة طفلة تبلغ من العمر 4 أعوام كانت تعاني من عادة المشي على أطراف الأصابع لفترة طويلة.