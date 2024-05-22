جراحة نوعية ناجحة تُنهِي معاناة طفلة مع المشي على أطراف أصابعها بالعلا

نجح فريق طبي متخصص في جراحة العظام في مستشفى الأمير عبدالمحسن بمحافظة العلا عضو تجمع المدينة المنورة الصحي، في إنهاء معاناة طفلة تبلغ من العمر 4 أعوام كانت تعاني من عادة المشي على أطراف الأصابع لفترة طويلة.
وأوضح تجمع المدينة المنورة الصحي أن نتائج الفحوصات الطبية والأشعة التليفزيونية أظهرت وجود شد في وتريْ أخيلس؛ حيث تمت دراسة الحالة من الفريق الطبي الذي قرر إجراء عملية جراحية لتطويلٍ جراحي عن طريق تقنية التدخل المحدود ووضع الجبيرة المناسبة لمساعدة الطفلة على المشي السليم وإمكانية ممارسة الرياضة وتقليل السقوط المتكرر لتجنب الإصابات والتقرحات الجلدية.
وبيّن أن العملية تكللت بالنجاح، وتمت متابعة الحالة الصحية للطفلة حتى تحسنت، وتم إزالة الجبائر والتئام كامل الجروح، وتحقيق نتائج ممتازة بفضل الله.. وغادرت المستشفى بصحة جيدة ولله الحمد.