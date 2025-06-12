المرور السعودي يحذر من خطورة القيادة عكس السير: سلوك متهور يهدد الأرواح

حذرت الإدارة العامة للمرور من خطورة قيادة المركبات في الاتجاه المعاكس لحركة السير، مؤكدة أن هذا السلوك المتهور لا يشكل خطرًا على السائق وحده، بل يعرض حياة الآخرين للخطر أيضًا.