المرور السعودي يحذر من خطورة القيادة عكس السير: سلوك متهور يهدد الأرواح

حذرت الإدارة العامة للمرور من خطورة قيادة المركبات في الاتجاه المعاكس لحركة السير، مؤكدة أن هذا السلوك المتهور لا يشكل خطرًا على السائق وحده، بل يعرض حياة الآخرين للخطر أيضًا.
وأوضح المرور السعودي في تنبيه نشره عبر حسابه الرسمي في منصة "إكس" أن قيادة المركبة عكس السير تُعد من أبرز الأسباب المؤدية للحوادث المرورية الجسيمة، داعيًا قائدي المركبات إلى الالتزام بالأنظمة المرورية والتقيد باتجاهات الطريق المحددة لضمان سلامة الجميع.
ويأتي هذا التحذير ضمن جهود المرور المتواصلة لنشر الوعي المروري وتعزيز ثقافة القيادة الآمنة بين مستخدمي الطرق، في وقت تسعى فيه الجهات المختصة إلى تقليل نسب الحوادث وتطبيق الأنظمة بحق المخالفين بما يحفظ الأرواح والممتلكات.