"سقيا زمزم بالمسجد النبوي": 10 آلاف حافظة و500 عامل لخدمة ومتابعة السقيا على مدار الساعة

أكد مدير إدارة السقيا في المسجد النبوي بكر الأحمدي، توافر أكثر من 10 آلاف حافظة لمياه زمزم على الأرض، و100 محمولة على الظهر يتم تعقيمها وغسلها بشكل يومي، بالإضافة إلى أكثر 500 عامل و40 موظفًا لخدمة ومتابعة السقيا على مدار الساعة في المسجد.