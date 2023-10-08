لقطة إبداعية.. تصوير سديم "الساحر" Wizard Nebula من سماء الإمارات

التقطَ مرصد الختم الفلكي في أبوظبي، التابع لمركز الفلك الدولي، صورة لسديم "الساحر"، والذي سُمي كذلك لأنه يشبه وجه الساحر أو المشعوذ الذي يظهر في أفلام الكرتون.
وأوضح مصور اللقطة المهندس محمد شوكت عودة، مدير مرصد الختم الفلكي لـ"سبق" أن سديم "الساحر" يقع في مجموعة "قيفاوس"، ويبعد عنا 7200 سنة ضوئية، وهو سديم انبعاث، ويحتوي على الكثير من الهيدروجين والأكسجين، يظهر بألوان مختلفة نتيجة لتأيّن الغاز، وفي الأمام كتلة كبيرة من الغبار الكوني.
وأضاف "عودة": تم التصوير باستخدام تلسكوب قطره 14 إنشًا، وثلاثة مرشحات ضيقة النطاق لتحديد مكونات السديم "مرشح الهيدروجين باللون الأخضر، ومرشح الأكسجين باللون الأزرق، ومرشح الكبريت باللون الأحمر"، مشيرًا إلى أن عدد الصور 71 صورة بمرشح الهيدروجين، و54 بمرشح الأكسجين، و53 بمرشح الكبريت، وكانت مدة التصوير 9 ساعات، بواقع 3 دقائق لكل صورة، وتولى عملية معالجة الصور هيثم حمدي.