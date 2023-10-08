لقطة إبداعية.. تصوير سديم "الساحر" Wizard Nebula من سماء الإمارات

وأضاف "عودة": تم التصوير باستخدام تلسكوب قطره 14 إنشًا، وثلاثة مرشحات ضيقة النطاق لتحديد مكونات السديم "مرشح الهيدروجين باللون الأخضر، ومرشح الأكسجين باللون الأزرق، ومرشح الكبريت باللون الأحمر"، مشيرًا إلى أن عدد الصور 71 صورة بمرشح الهيدروجين، و54 بمرشح الأكسجين، و53 بمرشح الكبريت، وكانت مدة التصوير 9 ساعات، بواقع 3 دقائق لكل صورة، وتولى عملية معالجة الصور هيثم حمدي.