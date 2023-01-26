"الجبير": "التاكسي البحري" و"العبارات" حلول مطروحة لمنع الازدحام بالشريط البحري لحاضرة الدمام

أوضح أمين المنطقة الشرقية المهندس فهد الجبير أن حاضرة الدمام بها ميزة؛ لكونها تحتوي على 5 مدن تقع على شريط بحري بمسافة 80م تبدأ بالخبر، ثم الدمام والقطيف ورأس تنورة والجبيل، ويمكن أن تمتد إلى رأس الخير والأحساء مستقبلًا.
وأضاف "الجبير" أن هذا الشريط يشهد ازدحامًا بحركة الشاحنات، خاصةً في وجود الميناء الذي يستوعب 7 آلاف شاحنة يوميًا تؤثر في الحركة، لذلك سيكون الحل الواعد هو التاكسي البحري وعبارات للمستويات البعيدة لنقل الركاب، وهي من الفرص المطروحة بالدمام.
وأكد "الجبير" خلال جلسة حوارية بعنوان "التوجهات الاستثمارية بالمنطقة الشرقية"، ضمن فعاليات منتدى الاستثمار البلدي "فرص"، أن هناك مشاريع نماذج طرحت منها الشاطئ المعياري، "البلو فلاج"، وهو مشروع بمعايير بيئية دقيقة يُعتبر الأول على مستوى المملكة والثاني بالشرق الأوسط بمواصفات خاصة على مساحة 120 ألف م2، وهناك فرص أخرى بالتعاون مع صندوق الاستثمارات في الدمام والخبر تحوي جميع العناصر التي تخدم المواطن، وتصبّ في الجانب الترفيهي السياحي الثقافي.