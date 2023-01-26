"الجبير": "التاكسي البحري" و"العبارات" حلول مطروحة لمنع الازدحام بالشريط البحري لحاضرة الدمام

وأضاف "الجبير" أن هذا الشريط يشهد ازدحامًا بحركة الشاحنات، خاصةً في وجود الميناء الذي يستوعب 7 آلاف شاحنة يوميًا تؤثر في الحركة، لذلك سيكون الحل الواعد هو التاكسي البحري وعبارات للمستويات البعيدة لنقل الركاب، وهي من الفرص المطروحة بالدمام.