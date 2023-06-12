حجاج تركيا: مبادرة "طريق مكة" فرّغت ضيوف الرحمن للدعاء والذكر

وتحدَّث الحاج علي عاق من تركيا، عن مبادرة طريق مكة في مطار إسطنبول، في رحلته إلى الديار المقدسة، وكيف أنهى إجراءات دخوله المملكة قبل صعوده سلَّم الطائرة، وهذا فضلٌ من الله على الحجاج، إذْ وفَّر عليهم الكثير من الوقت والجهد، معربًا عن شكره للمملكة على هذه المبادرة التي تخدم حجاج بيت الله الحرام.