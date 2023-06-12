حجاج تركيا: مبادرة "طريق مكة" فرّغت ضيوف الرحمن للدعاء والذكر

أكد عددٌ من حجاج جمهورية تركيا الشقيقة، أن مبادرة طريق مكة، التي قدَّمَتها المملكة العربية السعودية لحجاج الدول الإسلامية المُنْضَمَّةِ للمبادرة، لراحة ضيوف الرحمن، توفِّر لهم الوقت والجهد، وتقلل من الزحام والانتظار عند قدومهم إلى المملكة.
وقال الحجاج الأتراك:" تفرُّغ الحاج منذ صعوده سلم الطائرة في بلده متوجهًا إلى الديار المقدسة، للدعاء والذكر، شيء مهم وجميل، حيث لن ينتظر في صالات القدوم، ونقلِ الأمتعة، حيث يتوجه مباشرة، إلى مقر سكنه في المدينتين المقدستين بكل يسر وسهولة".
وتحدّث الحاج التركي عمر دغله بصحبة والده محمد نديم وأمه نوريا عن مبادرة طريق مكة وقالوا: "إن إجراءات الحاج في مبادرة طريق مكة في مطار إسطنبول تعتبر سهلة وميسرة للحجاج، ولم تستغرق منهم إلا الوقت القليل، حيث يعتبر الحاج بعدها داخل المملكة، ولا عليه بعد الوصول هناك إلا ركوب الباص للذهاب إلى مقر سكنه".
وأعربوا عن سرورهم بهذا العمل الذي يخدم ضيوف الرحمن، وعن شكرهم لكل القائمين على هذه المبادرة، مبدين سرورهم بالذهاب إلى الديار المقدسة.
أما الحاج محمد كولنج (44 سنة)، فقال إنه أول مرة يذهب للحج، وأضاف: "السعوديون حضروا هنا ليخدمونا في بلدنا قبل أن نتوجه إلى الديار المقدسة، من أجل ألا ننتظر بصالات القدوم هناك"، وعبّر عن شكره لكل أبناء الوطن الذين يقدمون خدماتهم لحجاج بيت الله الحرام.
وأشار "كولنج" إلى أن الحجاج قديمًا كانوا ينتظرون كثيرًا، بينما جاءت مبادرة طريق مكة لتختصر عليهم الكثير من الوقت والجهد، معبرًا عن امتنانه للمملكة حكومةً وشعبًا على هذا العمل الجليل.
وتحدَّث الحاج علي عاق من تركيا، عن مبادرة طريق مكة في مطار إسطنبول، في رحلته إلى الديار المقدسة، وكيف أنهى إجراءات دخوله المملكة قبل صعوده سلَّم الطائرة، وهذا فضلٌ من الله على الحجاج، إذْ وفَّر عليهم الكثير من الوقت والجهد، معربًا عن شكره للمملكة على هذه المبادرة التي تخدم حجاج بيت الله الحرام.
فيما أكد الحاج صلاح الدين يدغاردش من ماردين بتركيا، سهولةَ الإجراءات وسرعتها، حيث لم ينتظر كثيرًا في أثناء تخليص إجراءات دخوله المملكة في المطار هو وزوجته، وأبديا امتنانَهما للمملكة ولكل القائمين على المبادرة من جميع الجهات المعنية في خدمة ضيوف الرحمن.
وأكد الحاج عبدالرحمن من تركيا البالغ من العمر 70 عامًا، أنه انتظر فرصة الذهاب إلى الديار المقدسة لأداء فريضة الحج مدة 10 سنوات، وقد يسَّرها الله له هذا العام، وسلك طريق مكة ضمن حجاج تركيا لهذا العام، معربًا عن شكره لكل القائمين على هذا الجهد الكبير لخدمة ضيوف الرحمن.
فيما بيَّن الحاج مصطفى من تركيا، أن مبادرة طريق مكة تسهِّل الطريق لحجاج بيت الله الحرام، وتختصر لهم الكثير من الوقت والجهد، مطالبًا باستمرار هذه المبادرة؛ للتسهيل على ضيوف الرحمن، مُقدِّمًا -في الوقت نفسِه- شكرَه وتقديرَه للمملكة العربية السعودية على ما تبذله من جهود جبَّارة لخدمة حجاج بيت الله الحرام.
وعبّر الحاج التركي مراد (35 عامًا) عن شوقه لمشاهدة الكعبة المشرفة، حيث اختار أقصر الطرق إليها عبر مبادرة طريق مكة، للحجاج الأتراك، ومعبرًا عن امتنانه لسرعة وسهولة الإجراءات في هذه المبادرة التي تخدم ضيوف الرحمن.