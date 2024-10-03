الإعلان عن معايير اللوحات الإعلانية الإلكترونية بحسب كود الطرق

كما أكدت الهيئة أهمية أن يكون تصميم اللوحات بطريقة تضمن عدم تشتيت انتباه السائقين، أو إعاقة رؤيتهم للطريق، كما يجب أن تكون الإضاءة مناسبة ولا تسبب وهجًا، مع مراعاة استخدام تقنيات ومواد عالية الجودة وصديقة للبيئة.