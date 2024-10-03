الإعلان عن معايير اللوحات الإعلانية الإلكترونية بحسب كود الطرق

أوضحت الهيئة العامة للطرق, معايير ومواصفات اللوحات الإعلانية الإلكترونية، مؤكدةً أنه يجب وضع اللوحات في مواقع آمنة لا تعيق حركة المرور ولا تشكل خطرًا على سلامة مستخدمي الطرق.
كما أكدت الهيئة أهمية أن يكون تصميم اللوحات بطريقة تضمن عدم تشتيت انتباه السائقين، أو إعاقة رؤيتهم للطريق، كما يجب أن تكون الإضاءة مناسبة ولا تسبب وهجًا، مع مراعاة استخدام تقنيات ومواد عالية الجودة وصديقة للبيئة.
الجدير بالذكر أن كود الطرق السعودي تم إعداده خلال 18 شهرًا، وذلك من خلال الاطلاع على أكثر من 400 مرجع عالمي، و55 خبيرًا ومهندسًا، وذلك بهدف توحيد جميع السياسات والأنظمة في قطاع الطرق لمختلف الجهات الحكومية والخاصة بما يضمن تحقيق السلامة والجودة.