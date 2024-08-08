من أعلى جهة علمية مخولة.. اعتماد عالمي جديد لـ"تخصصي الطائف"

وكان مختبر التخصصي قد أجرى منذ بداية العام الجاري حتى نهاية يوليو الماضي 1048576 فحصًا مخبريًّا، بمعدل 149796 فحصًا شهريًّا؛ فيما بلغ عدد المتبرعين بالدم لبنك الدم خلال الفترة نفسها 1390 متبرعًا، بمعدل 198 متبرعًا شهريًّا.