من أعلى جهة علمية مخولة.. اعتماد عالمي جديد لـ"تخصصي الطائف"

تَمَكن مختبر وبنك الدم بمستشفى الملك عبدالعزيز التخصصي عضو تجمع الطائف الصحي، من الحصول على اعتماد عالمي جديد، بعد اجتياز معايير الجمعية الأمريكية لبنوك الدم "AABB" التي تهدف إلى رفع مستوى الخدمة في بنوك الدم لخدمة المتبرع والمريض.
ويُمنَح هذا الاعتماد لبنوك الدم المتوافقة مع أنظمة الجمعية الأمريكية لبنوك الدم، من ناحية تطبيق برامج مراقبة الجودة والمواصفات والمقاييس العالمية في مختلف مراحل التبرع والفحص وفصل المكونات وحفظ الدم.
وكان مختبر التخصصي قد أجرى منذ بداية العام الجاري حتى نهاية يوليو الماضي 1048576 فحصًا مخبريًّا، بمعدل 149796 فحصًا شهريًّا؛ فيما بلغ عدد المتبرعين بالدم لبنك الدم خلال الفترة نفسها 1390 متبرعًا، بمعدل 198 متبرعًا شهريًّا.
وتم إجراء 31575 فحصًا في بنك الدم للمريض والمتبرع خلال الفترة نفسها، بواقع 4510 فحصًا شهريًّا.
ويقدم المختبر خدماته للمحافظة وضواحيها، كما يُعد المختبر صرحًا تدريبيًّا وتأهيليًّا، ويقدم خدماته أيضًا في مجال تأهيل الأطباء والأخصائيين للعمل في المختبرات الطبية.
ويحرص مختبر تخصصي الطائف على تطبيق المعايير العالمية ذات الصلة بالتحاليل المخبرية، من خلال تأمين تقنيات متطورة تساعد في إنجاز تلك الفحوص في أقل وقت وبأعلى دقة وجودة آلية، بما يحد من الأخطاء البشرية، ويسهم في توفير رعاية تشخيصية وعلاجية عالية المستوى.