فيديو.. ضبط 3 أشخاص يمارسون التسوّل في الطرقات والأماكن العامة بالرياض

في إطار الحملات الأمنية المكثفة في مناطق المملكة كافة للحد من ظاهرة التسوّل، تمكنت الجهات الأمنية في الرياض، من رصد وضبط عددٍ من الأشخاص بتهمة التسوّل.
وأوضح حساب الأمن العام على تويتر، أنه تمّ رصد وضبط مقيم من الجنسية المصرية قام بالتسوّل بشكل ٍغير مباشر من خلال بيع علب المياه عند الإشارات المرورية.
وتمّ رصد وضبط مقيم من الجنسية الباكستانية قام بالتسوّل بشكل مباشر في الأماكن العامة.
وأضاف الأمن العام، أنه تمّ رصد وضبط مقيم من الجنسية الباكستانية بعد قيامه بالتسوّل بشكلٍ غير مباشر عبر بيع علب الماء على قائدي المركبات.
ودعا الأمن العام لضرورة الإبلاغ عن المتسوّلين على الرقم 911 بمناطق مكة المكرّمة والرياض والشرقية و999 ببقية مناطق المملكة.