الرئيس المصري يزور الجناح السعودي بمعرض الصناعات الدفاعية "إيديكس"

جدير بالذكر أن معرض "إيديكس" تنظمه مصر كل عامين، ويعد المعرض هو الوحيد المتخصص في قطاع الصناعات العسكرية على مستوى القارة الإفريقية ويجمع كبرى الشركات المحلية والعالمية في مجالات الدفاع والتسليح (البرية- البحرية- الجوية) ويمثل تجمعاً دولياً لتبادل الرؤى والخبرات، فضلاً عن أنه فرصة مهمة لعرض المنتجات العسكرية المصرية، ليكون بمنزلة العبور إلى الأسواق الإقليمية والعالمية.