الرئيس المصري يزور الجناح السعودي بمعرض الصناعات الدفاعية "إيديكس"

تفقّد الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي، الجناح السعودي المشارك في المعرض الدولي الثالث للصناعات الدفاعية والعسكرية "إيديكس 2023".
ونقلت "اليوم السابع" القاهرية عن ممثل الجناح السعودي، قوله: "نحن نتواجد داخل المعرض في بلدنا الثاني مصر.. وتواجدنا مهم لتعزيز التعاون الدفاعي والتصنيع الحربي مع مصر خاصة والدول الأخرى.. ونشارك بـ 5 صناعات تمثل التصنيع العسكري في العالم".
وتشارك المملكة بتنظيم الهيئة العامة للصناعات العسكرية في المعرض الدولي للصناعات الدفاعية والعسكرية "إيديكس 2023" المقام من 4 - 7 ديسمبر 2023 في جمهورية مصر العربية.
تهدف هذه المشاركة إلى تسليط الضوء على البيئة الاستثمارية الجاذبة للقطاع، وذلك عبر تمكين الشراكات النوعية بين الشركات المحلية العاملة في القطاع ونظيرتها من الشركات المتخصصة في الصناعات الدفاعية والعسكرية.
جدير بالذكر أن معرض "إيديكس" تنظمه مصر كل عامين، ويعد المعرض هو الوحيد المتخصص في قطاع الصناعات العسكرية على مستوى القارة الإفريقية ويجمع كبرى الشركات المحلية والعالمية في مجالات الدفاع والتسليح (البرية- البحرية- الجوية) ويمثل تجمعاً دولياً لتبادل الرؤى والخبرات، فضلاً عن أنه فرصة مهمة لعرض المنتجات العسكرية المصرية، ليكون بمنزلة العبور إلى الأسواق الإقليمية والعالمية.