المملكة تحقق اكتفاءً ذاتيًا بنسبة 95 %من فاكهة البابايا الغنية بالفوائد

وذكر التقرير، أن تناول ثمار البابايا يعود على صحة الإنسان بفوائد عديدة؛ حيث تساعد على تعزيز صحة القلب، والشعر والبشرة والعظام، كما أنها تعمل على تحسين عملية الهضم، وتعُد مصدرًا جيدًا للعناصر الغذائية المفيدة لصحة الجسم، مثل فيتامين (ج)، وحمض الفوليك، وفيتامين (أ)، والمغنيسيوم، والنحاس، كما تحتوي على فيتامينات (ب)، وألفا وبيتا كاروتين، وفيتامين (هـ)، والكالسيوم، والبوتاسيوم، وفيتامين (ك)، وغيرها من العناصر المعزّزة للصحة.