698 مشاركة تتنافس على خمس مسابقات للدورة التاسعة في مهرجان افلام السعودية

يعلن مهرجان أفلام السعودية من خلال البيان الصحفي أدناه عن تفاصيل الدورة التاسعة للمهرجان والمقرر إقامتها في الفترة من 4 -11 مايو 2023م، بتنظيم جمعية السينما وبالشراكة مع مركز الملك عبدالعزيز الثقافي العالمي (إثراء) والتي بدأت منذ الدورة الثانية التي أقيمت في 2015م، ولا تزال في تطور مستمر وبدعم من هيئة الأفلام بوزارة الثقافة الذي يأتي للسنة الرابعة على التوالي منذ الدورة السادسة لعام 2020م، مما يؤكد دور هيئة الأفلام في المساندة العميقة والأصيلة لجهود صنّاع الأفلام السعوديين.
يقوم المهرجان بتسليط الضوء في كل دورة على محور سينمائي مختلف وفي دورته التاسعة يختار المهرجان محورًا مهمًا، وهو سينما الكوميديا، حيث يحفز ويشجع الصناع للإلتفات لهذا المحور في انتاجاتهم القادمة، بالإضافة إلى أنه سيقدم برنامجًا خاصًا لعروض أفلام عالمية تقدم كنماذج مهمة من قلب هذا المحور، طيلة أيام المهرجان.
ويستمر المهرجان بتقليده السنوي في الاحتفاء بروّاد السينما في المملكة والخليج والتعريف بإنجازاتهم ومسيرتهم، حيث يكرّم المهرجان في دورته التاسعة كل من: السينمائي السعودي صالح الفوزان والذي عمل كمنتج في السينما المصرية انتج خلالها 34 فيلم روائي طويل.
كما يكرم المهرجان السينمائي البحريني أمين صالح وهو كاتب وناقد سينمائي ترجم العديد من الأعمال السينمائية العالمية للغة العربية، وكتب نحو عشرين سيناريو لمسلسلات تلفزيونية وسبعة سيناريوهات لأفلام سينمائية درامية.
خمسة مسابقات وتسعة جوائز جديدة لمسابقة الأفلام وأربعة منح مضافة لسوق الإنتاج في دورة المهرجان التاسعة
تتضمن هذه الدورة مسابقات الأفلام والسيناريو مع تطوير لهيكلها وإضافات لجوائزها، حيث يقدم المهرجان في دورته التاسعة 20جائزة لمسابقات الأفلام، 6 جوائز لمسابقة السيناريو الغير منفذ، و6 منح لمشاريع سوق الإنتاج.
تتنافس المشاركات المرشحة في خمس مسابقات على الجوائز التالية:
1- النخلة الذهبية لأفضل فيلم طويل
2- جائزة لجنة التحكيم
3- النخلة الذهبية لأفضل ممثل
4- النخلة الذهبية لأفضل ممثلة
5- النخلة الذهبية لأفضل تصميم صوت
6- النخلة الذهبية لأفضل تصوير سينمائي
7- النخلة الذهبية لأفضل سيناريو منفذ
8- النخلة الذهبية لأفضل مونتاج
1- النخلة الذهبية لأفضل فيلم قصير
2- جائزة لجنة التحكيم
3- النخلة الذهبية لأفضل ممثل
4- النخلة الذهبية لأفضل ممثلة
5- النخلة الذهبية لأفضل تصوير سينمائي
6- النخلة الذهبية لأفضل فيلم أنميشن
7- جائزة عبدالله المحيسن للفيلم الأول
1- النخلة الذهبية لأفضل فيلم وثائقي
2- جائزة لجنة التحكيم
3- جائزة الموضوع الوثائقي الفريد
4- جائزة جبل طويق لفيلم عن مدينة سعودية
1- جائزة أفضل سيناريو طويل أول
2- جائزة أفضل سيناريو طويل ثان
3- جائزة أفضل سيناريو طويل ثالث
4- جائزة أفضل سيناريو قصير أول
5-جائزة أفضل سيناريو قصير ثان
6- جائزة أفضل سيناريو قصير ثالث
1- منحة التطوير لفيلم طويل
2- منحة دعم الإنتاج لفيلم طويل
3- منحة دعم ما بعد الإنتاج لفيلم طويل
4- منحة التطوير لفيلم قصير
5- منحة دعم الإنتاج لفيلم قصير
6- منحة دعم ما بعد الإنتاج لفيلم قصير
•جائزة الفيلم الخليجي
698 مشاركة تتنافس على خمس مسابقات للدورة التاسعة في مهرجان افلام السعودية
وقد تم إقفال التسجيل للمشاركة في مسابقات الأفلام والسيناريو غير المنفذ ومشاريع سوق الإنتاج بتاريخ 8 مارس 2023م، والتي نتج عنها تسجيل 230 فيلم و 401 سيناريو غير منفذ، و67 مشروع لسوق الإنتاج
يستمر المهرجان بتقديم حزمة مميزة من البرامج الثقافية والإثرائية التي تشمل الندوات والورش التدريبية المتقدمة ومعمل تطوير السيناريو، بالإضافة إلى استمرار توفير منصة لشركات الإنتاج والمنتجين وصنّاع الأفلام لتمكين مشاريعهم من خلال سوق الإنتاج.
كما يقوم المهرجان بإصدار وترجمة 18 كتاب معرفي استكمالًا لمسيرة المهرجان ودوره في إثراء المكتبة العربية في مجال صناعة الأفلام والسينما.
قدم المهرجان في دورته الثامنة 120 برنامجا على مسارين، الأول هو المسار الواقعي والذي نفذ يوميا في مركز إثراء، والمسار الثاني هو البث الافتراضي عبر قناة المهرجان على منصة اليوتيوب المفتوحة مستمرة على مدار 24 ساعة لمدة 8 أيام.
واستمر المهرجان بتقديم حزمة متميزة من البرامج الثقافية والإثرائية التي تشمل ندوات وورش عمل متقدمة استفاد منها 112 متدرب، وإصدار 14 كتاب معرفي وثقافي في مجال السينما.
بالاضافة لسوق الإنتاج والذي جمع المنتجين وشركات الافلام وصانعي الأفلام لتمكين وتطوير مشاريعهم حيث استقبل تسجيل 103 مشروع فيلم، تم اختيار 37 مشروع منها عرضت على أربعة وعشرون شركة إنتاج محلية وعالمية، والتي تم فيها إبرام عقود توزيع لعشرة أفلام ، وستة عقود لتطوير أفلام طويلة.
كما شهدت الدورة الماضية إقبالاً من الصنّاع حيث سجل عبر موقع المهرجان الإلكتروني 360 مشاركة بين فيلم ونص سيناريو غير منفذ، و 363 مسجل للمشاركة في ورش المهرجان.
محور المهرجان في دورته الثامنة "هو السينما الشعرية" حيث سلط الضوء على تيار صاغ الدهشة بصريا، برمزية جمالية، ودلالات فلسفية ورموز تحفز الخيال الإبداعي، بالإضافة إلى أنه قدم برنامجًا خاصًا لعروض أفلام عالمية عن السينما الشعرية، طيلة أيام المهرجان.