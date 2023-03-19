698 مشاركة تتنافس على خمس مسابقات للدورة التاسعة في مهرجان افلام السعودية

يعلن مهرجان أفلام السعودية من خلال البيان الصحفي أدناه عن تفاصيل الدورة التاسعة للمهرجان والمقرر إقامتها في الفترة من 4 -11 مايو 2023م، بتنظيم جمعية السينما وبالشراكة مع مركز الملك عبدالعزيز الثقافي العالمي (إثراء) والتي بدأت منذ الدورة الثانية التي أقيمت في 2015م، ولا تزال في تطور مستمر وبدعم من هيئة الأفلام بوزارة الثقافة الذي يأتي للسنة الرابعة على التوالي منذ الدورة السادسة لعام 2020م، مما يؤكد دور هيئة الأفلام في المساندة العميقة والأصيلة لجهود صنّاع الأفلام السعوديين.