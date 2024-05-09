"المغيدي" يستقبل وزير دفاع بوركينا فاسو.. ويثمن جهود بلاده في محاربة الإرهاب

وأعرب المغيدي عن تقديره لزيارة الوزير، مثمناً في الوقت ذاته جهود جمهورية بوركينا فاسو في حربها على الإرهاب، مؤكداً حرص التحالف على دعم الدول الأعضاء من خلال مبادرات التحالف المعنية في محاربة الإرهاب والتنظيمات المتطرفة.