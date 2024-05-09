"المغيدي" يستقبل وزير دفاع بوركينا فاسو.. ويثمن جهود بلاده في محاربة الإرهاب

استقبل الأمين العام للتحالف الإسلامي العسكري لمحاربة الإرهاب اللواء الطيار الركن محمد بن سعيد المغيدي, في مقر التحالف بمدينة الرياض اليوم، وزير الدفاع والمحاربين القدامى في جمهورية بوركينا فاسو الجنرال كاسوم كوليبالي والوفد المرافق له.
وشهد اللقاء مناقشة الموضوعات المعنية بمجالات محاربة الإرهاب المختلفة وسُبل تعزيز العمل المشترك بين الجانبين.
واستمع الضيف والوفد المرافق إلى شرح عن أهم أعمال التحالف الإسلامي ومنهجية عمله في محاربة الإرهاب وفق المجالات الأربعة (الفكرية والإعلامية ومحاربة وتمويل الإرهاب والعسكرية)، كما اطلع على إصدارات التحالف والدراسات والبحوث المعنية بذات الشأن.
وشاهد الجنرال كاسوم كوليبالي خلال الزيارة غرفة تقدير الموقف المعنية بعمليات الرصد والمتابعة، وإصدار التقارير والإحصائيات التي تُعنى بالجماعات الإرهابية حول العالم.
وفي ختام الزيارة، أشاد وزير الدفاع والمحاربين القدامى في جمهورية بوركينا فاسو, بما رآه من جهود وتقنيات احترافية وسبل منهجية تُعنى جميعها بمحاربة الجماعات المتطرفة، بالإضافة إلى ما يقدمه التحالف الإسلامي في خدمة الدول الأعضاء لمواجهة التنظيمات المتطرفة.
وأعرب المغيدي عن تقديره لزيارة الوزير، مثمناً في الوقت ذاته جهود جمهورية بوركينا فاسو في حربها على الإرهاب، مؤكداً حرص التحالف على دعم الدول الأعضاء من خلال مبادرات التحالف المعنية في محاربة الإرهاب والتنظيمات المتطرفة.