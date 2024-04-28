"الأرصاد" يكشف عن كميات الأمطار المسجّلة في 8 مناطق بالمملكة آخر 24 ساعة

كشف المركز الوطني للأرصاد عن كميات الأمطار المسجّلة على المملكة خلال الـ 24 ساعة الأخيرة في كل من: مكة المكرّمة والمدينة المنوّرة والرياض والباحة والجوف ونجران وحائل.
وحسب التقارير الواردة من المحطات التابعة للمركز، سجّلت 16 محطة بمكة المكرّمة كميات أمطار تراوحت بين 0.6 و66.8 مم.
وفي عسير، سجّلت 12 محطة كميات أمطار تراوحت بين 0.4 مم و45.8 مم.
وأوضح المركز أن المدينة المنوّرة سجّلت كميات أمطار بين 0.6 و31.6 مم في 12 محطة.
وفي نجران، سجّلت 3 محطات رصد كميات تراوحت بين 0.4 مم و1.2 مم، فيما تراوحت كميات الأمطار بمحطات رصد جازان الأربع بين 0.2 و3.4 مم.
وسجّلت الرياض كميات أمطار بين 2.00 و2.8 مم.
وأضاف المركز أن 5 محطات بالباحة سجّلت كميات مطرية بين 3.00 و18.4 مم، فيما سجّلت الجوف 8.8 مم، وحائل 0.2 مم.