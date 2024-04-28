"الأرصاد" يكشف عن كميات الأمطار المسجّلة في 8 مناطق بالمملكة آخر 24 ساعة

كشف المركز الوطني للأرصاد عن كميات الأمطار المسجّلة على المملكة خلال الـ 24 ساعة الأخيرة في كل من: مكة المكرّمة والمدينة المنوّرة والرياض والباحة والجوف ونجران وحائل.