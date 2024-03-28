"السديس" يبحث مع مدير الأمن العام تعزيز التناغم لإثراء تجربة القاصدين التعبدية الآمنة

التقى رئيس الشؤون الدينية للمسجد الحرام والمسجد النبوي، الشيخ الدكتور عبدالرحمن السديس، بمكتبه بالمسجد الحرام؛ مدير الأمن العام الفريق محمد البسامي.
وتم خلال اللقاء تعزيز أوجه تعاون رئاسة الشؤون الدينية مع المنظومة الأمنية في المسجد الحرام، وتعظيم البيئة الإيمانية التعبدية والأمنية لقاصدي المسجد الحرام، وتعضيد الأدوار التكاملية والتناغمية مع الجهات الأمنية في المسجد الحرام خلال شهر رمضان المبارك؛ تحقيقًا لتطلُّعات القيادة الرشيدة -حفظها الله- لخدمة الحرمين الشريفين وقاصديهما.
وأشاد رئيس الشؤون الدينية خلال اللقاء بما تبذله الجهات الأمنية المشاركة في خدمة قاصدي المسجد الحرام، ودورها المهم في الحفاظ على أمن وسلامة العمَّار والزوار، مؤكدًا عِظم ومكانة الخدمات الجليلة التي تقدّم من أجل سلامة القاصدين، وتنظيم أدائهم النُّسك والعبادات بكل يسر وطمأنينة.
وهنأ رئيس الشؤون الدينية الفريق محمد البسامي، والقيادات الأمنية في المسجد الحرام؛ على النجاح الباهر للخطط الأمنية منذ بداية شهر رمضان المبارك، مؤكدًا حرص الرئاسة على تكامل الأدوار مع المنظومة الأمنية وسائر شركاء النجاح في منظومة العمل بالمسجد الحرام؛ لتهيئة الأجواء التعبدية الإيمانية، وإثراء تجربة القاصدين دينيًا، خلال العشر الأواخر من شهر رمضان المبارك؛ لتمكين القاصدين والمعتمرين من أداء عباداتهم بأمن وأمان، وأجواء تعبدية آمنة.
من جهة أخرى عبّر الفريق محمد البسامي؛ عن شكره لرئاسة الشؤون الدينية، ممثلة في رئيسها الشيخ الدكتور عبدالرحمن السديس، وحرصه الدائم على التعاون المثمر مع جميع القطاعات المعنية بخدمة زائري وقاصدي الحرمين الشريفين؛ بما يحقق المصلحة العامة، ورسالة الحرمين الشريفين الدينية، وتطلعات ولاة الأمر -حفظهم الله-، متمنيًا للرئاسة التوفيق والسداد.
حضر اللقاء قائد القوات الخاصة لأمن الحج والعمرة اللواء الدكتور فواز بن عبدالله المتيهي.