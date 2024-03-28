"السديس" يبحث مع مدير الأمن العام تعزيز التناغم لإثراء تجربة القاصدين التعبدية الآمنة

وهنأ رئيس الشؤون الدينية الفريق محمد البسامي، والقيادات الأمنية في المسجد الحرام؛ على النجاح الباهر للخطط الأمنية منذ بداية شهر رمضان المبارك، مؤكدًا حرص الرئاسة على تكامل الأدوار مع المنظومة الأمنية وسائر شركاء النجاح في منظومة العمل بالمسجد الحرام؛ لتهيئة الأجواء التعبدية الإيمانية، وإثراء تجربة القاصدين دينيًا، خلال العشر الأواخر من شهر رمضان المبارك؛ لتمكين القاصدين والمعتمرين من أداء عباداتهم بأمن وأمان، وأجواء تعبدية آمنة.