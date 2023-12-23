شاهد.. إغلاق مدخل الطريق المؤدّي لجامع الشيخة منيرة للقادمين من الخضراء بمكة

تساءل أهالي جامع الشيخة منيرة بنت إبراهيم الإبراهيم، والمنازل المحيطة به، عن أسباب إغلاق المدخل الوحيد للجامع أمام القادمين من مخطط الخضراء صعودًا إلى مخطط 7؛ حيث قامت معدات الأمانة بإغلاق المدخل ورصفه.
ووثقت "سبق"، صباح اليوم، قيامَ الشركة المنفذة برصف وإغلاق المدخل؛ مما يضطرّ الراغبين في الذهاب إلى الجامع أو الحي ممن يسلكون طريق الخضراء إلى التقدم للأمام واستخدام اليوتيرن الآخر.
ويتواجد بالقرب من اليوتيرن مسجد التقوى، ويشهد في بعض الأحيان كثافة للمركبات لأداء الصلاة؛ مما قد يتسبّب في عرقلة لحركة السير في الموقع.