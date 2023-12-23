شاهد.. إغلاق مدخل الطريق المؤدّي لجامع الشيخة منيرة للقادمين من الخضراء بمكة

تساءل أهالي جامع الشيخة منيرة بنت إبراهيم الإبراهيم، والمنازل المحيطة به، عن أسباب إغلاق المدخل الوحيد للجامع أمام القادمين من مخطط الخضراء صعودًا إلى مخطط 7؛ حيث قامت معدات الأمانة بإغلاق المدخل ورصفه.