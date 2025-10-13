الأرصاد: أمطار غزيرة إلى غزيرة جداً خلال نوفمبر وارتفاع في درجات الحرارة على معظم مناطق المملكة

توقّع المركز الوطني للأرصاد في تقريره الفصلي للربع الأخير من عام 2025م، أن تشهد معظم مناطق المملكة ارتفاعاً في درجات الحرارة عن المعدل الطبيعي، إلى جانب هطول أمطار أعلى من المعدلات المناخية المعتادة، قد تصل إلى غزيرة أو غزيرة جداً خلال شهر نوفمبر – بمشيئة الله – على مناطق مكة المكرمة، الرياض، القصيم، الشرقية، والحدود الشمالية.
وأوضح المركز أن متوسط درجات الحرارة سيرتفع على نطاق واسع من مناطق المملكة، مع تسجيل ارتفاع أعلى على منطقة تبوك والمدينة المنورة بما يتراوح بين درجة وأربع درجات مئوية فوق المعدل الطبيعي، كما يُتوقّع أن تكون الفرص الأعلى لهطول الأمطار على مناطق عسير، الباحة، مكة المكرمة، والرياض.
وبيّن التقرير الشهري الصادر عن المركز أن شهر أكتوبر سيشهد أمطاراً متفرقة إلى غزيرة جداً على أجزاء من مكة المكرمة، والرياض، والباحة، وعسير، في حين يُتوقّع خلال شهر نوفمبر أن تتوسع رقعة الأمطار لتشمل مناطق إضافية من القصيم، الشرقية، والحدود الشمالية، مع احتمال تسجيل كميات مرتفعة على المرتفعات الجنوبية والغربية.
أما خلال شهر ديسمبر، فمن المنتظر – بحسب التقرير – أن تنحسر الحالة المطرية تدريجياً عن معظم المناطق، مع بقاء فرص الأمطار متفرقة على أجزاء من المرتفعات الجنوبية الغربية وبعض مناطق الجوف والحدود الشمالية.
ودعا المركز الوطني للأرصاد إلى متابعة التحديثات الدورية والتقارير اليومية الصادرة عبر موقعه الإلكتروني ومنصات التواصل الاجتماعي، مشيراً إلى أن التقرير الفصلي يُحدث بشكل شهري لتزويد الجهات الحكومية والمواطنين بأحدث البيانات المناخية الدقيقة، بما يسهم في رفع مستوى الجاهزية وتعزيز إدارة المخاطر الجوية في مختلف مناطق المملكة.