الأرصاد: أمطار غزيرة إلى غزيرة جداً خلال نوفمبر وارتفاع في درجات الحرارة على معظم مناطق المملكة

توقّع المركز الوطني للأرصاد في تقريره الفصلي للربع الأخير من عام 2025م، أن تشهد معظم مناطق المملكة ارتفاعاً في درجات الحرارة عن المعدل الطبيعي، إلى جانب هطول أمطار أعلى من المعدلات المناخية المعتادة، قد تصل إلى غزيرة أو غزيرة جداً خلال شهر نوفمبر – بمشيئة الله – على مناطق مكة المكرمة، الرياض، القصيم، الشرقية، والحدود الشمالية.