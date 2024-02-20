قادة الأعمال يناقشون واقع الاقتصاد السعودي في احتفالية “ذا بيزنس يير”

بمناسبة الاحتفال بالذكرى العاشرة لانطلاق أعمالها في المملكة، نظّمت مجموعة “ذا بيزنس يير”، بالتعاون مع شركة Gexpo Events and Entertainment، يوم أمس بفندق "كراون بلازا" بالرياض احتفالية خاصة بعنوان "عشر سنوات من التقدم ومستقبل مليء بالفرص".
وخلال السنوات الماضية، دأبت المجموعة عبر مجلة “ذا بيزنس يير” على إصدار مجموعة من التقارير والمنشورات التي ترصد التحولات الكبيرة التي تُحقق في مختلف القطاعات بالمملكة تحت مظلة "رؤية السعودية 2030"، من خلال المقابلات الحصرية والمقالات والتحليلات. وجاءت احتفالية المجلة امتداداً لجهودها في عرض فرص الاستثمار في المملكة العربية السعودية وتعريف العالم بقصة التحوّل المتميزة التي تشهدها المملكة في السنوات الأخيرة.
وشهدت الاحتفالية مناقشة قضايا اقتصادية مهمة تشمل برنامج “صُنع في السعودية” الذي يعزِّز الاستهلاك المحلي، ودور الشركات الصغيرة والمتوسطة في عملية التنمية وتنويع الاقتصاد الوطني. وشارك في النقاشات نخبة من صناع القرار والرؤساء التنفيذيين و رواد الفكر الاقتصادي بالمملكة من خلال جلسة حوارية، تحدّث فيها كل من: المهندس سليمان خالد المزروع، الرئيس التنفيذي لبرنامج تطوير الصناعة الوطنية والخدمات اللوجستية، والأستاذ عبدالرحمن بن محمد بن منصور، الرئيس التنفيذي المكلف لبنك المنشآت الصغيرة والمتوسطة، والأستاذ إبراهيم بن عبدالعزيز نياز، الرئيس التنفيذي للبرنامج الوطني لتنمية قطاع تقنية المعلومات، والأستاذ فيصل سلطان نائب الرئيس والمدير الإداري لشركة لوسِد الشرق الأوسط، والأستاذ حسام رضوان الرئيس التنفيذي للشركة السعودية لخدمات الضمان الإسكاني"ضمانات".
وأطلقت المجموعة خلال الاحتفالية أحدث إصدراتها عن المملكة العربية السعودية لعام 2024، تتضمن المشاريع الضخمة والعملاقة، وقطاعات العقارات والبناء، والتمويل، وبرنامج جودة الحياة، وتقديم صورة شاملة عن حالة الاقتصاد السعودي في عام 2024 والفرص الاستثمارية المتاحة.
كما أتاحت المجلة للجمهور الدولي إصداراتها عن المملكة في مختلف المنصات البارزة المعنية بشؤون الأعمال التجارية، بما في ذلك Bloomberg Terminal و Refinitiv Eikon وDow Jones Factiva وFactSet.، وستكون متاحة كذلك على PressReader وIssuu وGoogle Books، بالإضافة إلى thebusinessyear.com.
وفي ختام الاحتفالية، أعربت المجموعة عن شكرها للرعاة والشركاء الرئيسيين - بنك المنشآت الصغيرة والمتوسطة، شركة وسط جدة للتطوير، وشركة ACE GALLAGHER – على مساهمتهم في إنجاح الاحتفالية. كما أعربت المجموعة عن تقديم شكرها للرعاة – الهيئة السعودية للمواصفات والمقاييس والجودة (SASO)، وبرنامج تطوير الصناعة الوطنية والخدمات اللوجستية (ندلب)، وشركة أراسكو، وشركة كروز السعودية، وشركة تمكين للتقنيات، وشركة الخريف لتقنية المياه، ومحطة بوابة البحر الأحمر، وشركة سلام، ومجموعة AHK على دعمهم القوي.كذلك أعربت المجموعة عن توجيه امتنانها للشركاء - GEXPO، وPRO EFFECT، وBLUERAYS، وشركة "زد" للإعلان والعلاقات العامة، وTHRR - على جهودهم في نجاح الاحتفالية.
يُذكر أن مجموعة “ذا بيزنس يير” التي تصدر المجلة هي مجموعة إعلامية عالمية، تأسست قبل أكثر من 15 عامًا، وتزود المستثمرين والشركات والحكومات بمعلومات عن الأسواق الأكثر ديناميكية في العالم.