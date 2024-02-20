قادة الأعمال يناقشون واقع الاقتصاد السعودي في احتفالية “ذا بيزنس يير”

وشهدت الاحتفالية مناقشة قضايا اقتصادية مهمة تشمل برنامج “صُنع في السعودية” الذي يعزِّز الاستهلاك المحلي، ودور الشركات الصغيرة والمتوسطة في عملية التنمية وتنويع الاقتصاد الوطني. وشارك في النقاشات نخبة من صناع القرار والرؤساء التنفيذيين و رواد الفكر الاقتصادي بالمملكة من خلال جلسة حوارية، تحدّث فيها كل من: المهندس سليمان خالد المزروع، الرئيس التنفيذي لبرنامج تطوير الصناعة الوطنية والخدمات اللوجستية، والأستاذ عبدالرحمن بن محمد بن منصور، الرئيس التنفيذي المكلف لبنك المنشآت الصغيرة والمتوسطة، والأستاذ إبراهيم بن عبدالعزيز نياز، الرئيس التنفيذي للبرنامج الوطني لتنمية قطاع تقنية المعلومات، والأستاذ فيصل سلطان نائب الرئيس والمدير الإداري لشركة لوسِد الشرق الأوسط، والأستاذ حسام رضوان الرئيس التنفيذي للشركة السعودية لخدمات الضمان الإسكاني"ضمانات".