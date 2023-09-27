مدير التعليم يستقبل الطلبةَ المتأهّلين للأولمبياد العالمي للروبوت

وأكّد "الغامدي" ثقتَه في الطلبة المتأهّلين وقدراتهم، مثمّنًا الجهود المبذولة من الأسرة والمدرسة وإدارة النشاط الطلابي العلمي "بنين" و"بنات"؛ للوصول بهم إلى هذا المستوى المتميّز، سائلًا الله عز وجل لهم التوفيق والسداد في المراحل المقبلة من المسابقة.