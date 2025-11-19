برعاية وزير البلديات والإسكان.. NHC توقّع اتفاقية شراكة إستراتيجية مع شركة أساس المهيلب لتعزيز وتأمين سلاسل الإمداد العقاري في وجهة خزام

برعاية معالي وزير البلديات والإسكان الأستاذ ماجد بن عبد الله الحقيل، وقّعت NHC اتفاقية إستراتيجية مع شركة أساس المهيلب بهدف إنشاء مصانع خرسانة جاهزة في وجهة خزام، توفر المواد الأسمنتية والخرسانية لمشاريعها ومشاريع شركائها من المطورين الفرعيين، في الوقت المناسب وبجودة عالية وتكلفة مستقرة، بما يسهم في استقرار السوق العقاري رغم تحديات التضخم، وذلك عبر توطين صناعة مواد البناء ودعم المحتوى المحلي والمصانع الوطنية لتقديم حلول مبتكرة ومستدامة، إلى جانب دورها الريادي في الاستدامة لإنتاج مواد صديقة للبيئة وتسهم في تخفيف الانبعاثات الكربونية إضافة إلى إعادة التدوير. يأتي ذلك عبر إستراتيجية NHC في سلاسل الإمداد العقارية كونها الرائد في التطوير العقاري الاكبر في المنطقة.