"كايسيد": دعم المملكة أنجح مبادرات تعزيز الحوار بين أتباع الأديان والثقافات

ولفت إلى أن رؤية المملكة 2030 تُمثّل منارة للأمل في بناء عالم مفعم بالسلام، وتلهم المنطقة والإنسانية بالتطلع نحو مستقبل أكثر تنوعًا واستدامة، وتدفع نحو مزيد من التعاون في نشر ثقافة الحوار وقبول الآخر، والتعاون من أجل بناء الإنسان، دون النظر إلى لونه أو جنسه أو دينه، لننعم جميعًا بمجتمعات تسودها المحبة والتعايش.