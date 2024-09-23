"كايسيد": دعم المملكة أنجح مبادرات تعزيز الحوار بين أتباع الأديان والثقافات

هنّأ مركزُ الملك عبدالله بن عبدالعزيز العالمي للحوار بين أتباع الأديان والثقافات "كايسيد"، خادمَ الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، وصاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ولي العهد رئيس مجلس الوزراء، بمناسبة اليوم الوطني الـ94، متمنيًا للمملكة دوام التقدم في ظل قيادتها الحكيمة.
وأكد المركز أن دعم المملكة السخي والمستمرّ مكّنه من تنفيذ العديد من المبادرات التي تعزز الحوار بين أتباع الأديان والثقافات، وتسهم في بناء جسور التفاهم بين الشعوب في مختلف أنحاء العالم.
ولفت إلى أن رؤية المملكة 2030 تُمثّل منارة للأمل في بناء عالم مفعم بالسلام، وتلهم المنطقة والإنسانية بالتطلع نحو مستقبل أكثر تنوعًا واستدامة، وتدفع نحو مزيد من التعاون في نشر ثقافة الحوار وقبول الآخر، والتعاون من أجل بناء الإنسان، دون النظر إلى لونه أو جنسه أو دينه، لننعم جميعًا بمجتمعات تسودها المحبة والتعايش.