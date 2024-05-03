"رمال الجزيرة العقارية" تطرح 3 فرص عقارية بمزاد "جِوار" بالقرب من المسجد الحرام

يطرح المزاد 3 أصول عقارية نادرة في مواقع استثنائية في أهم الأحياء المميزة بمدينة مكة المكرّمة بجوار المسجد الحرام، ويتكوّن العقار الأول من أرض تجارية بمساحة 16,027.09 متر مربع، والعقار الثاني من أرض تجارية سكنية بمساحة 6,874.02 متر مربع، والعقار الثالث من أرض تجارية سكنية بمساحة 640.19 متر مربع، حيث تقع على أهم الطرق الحيوية؛ كطريق إبراهيم الخليل، وطريق المدينة المنوّرة، وتتميز بقربها من المسجد الحرام مما يجعلها مواقع إستراتيجية مميزة.