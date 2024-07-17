أمير الشرقية يدشن 18 مشروعًا لتجمع المنطقة الصحي بقيمة تجاوزت 299 مليون ريال

دشّن أمير المنطقة الشرقية الأمير سعود بن نايف بن عبدالعزيز بديوان الإمارة، اليوم، 18 مشروعًا لتجمع الشرقية الصحي بقيمة إجمالية بلغت 299.641.630 ريالًا.
جاء ذلك بحضور وزير الصحة فهد بن عبد الرحمن الجلاجل، ورئيس المجلس التأسيسي للقطاع الشرقي الصحي الأستاذ عصام المهيدب، والرئيس التنفيذي لشركة الصحة القابضة ناصر الحقباني، والرئيس التنفيذي لتجمع الشرقية الصحي الدكتور عبد العزيز الغامدي، والمدير العام للمديرية العامة للشؤون الصحية بالمنطقة الشرقية الدكتور فارس الهمزاني.
وشهد أميرُ المنطقة توقيعَ شراكات مجتمعية بين تجمع الشرقية الصحي وعدد من الداعمين، بتكلفة تقديرية بلغت 71 مليون ريال سعودي، شملت إنشاء برج عبد القادر المهيدب لأورام الأطفال بمستشفى الملك فهد التخصصي بالدمام، بتكلفة تقديرية 60 مليون ريال، وإنشاء مركز العجيمي للعيادات التخصصية بحي الفيصلية بالدمام، بتكلفة تقديرية 11 مليون ريال سعودي.
على جانب آخر تسلّم أمير المنطقة من وزير الصحة شهادة اعتماد محافظة الخبر كمدينة صحية من منظمة الصحة العالمية، بالإضافة إلى تكريم الداعمين للقطاع الصحي في المنطقة الشرقية.
وخلال اللقاء قدّم الأميرُ سعود بن نايف التهنئةَ باعتماد محافظة الخبر مدينةً صحية من منظمة الصحة العالمية، مثمنًا ما يقدّمه القطاع الصحي بالمنطقة من أجل أن تكون كافة مدن والمحافظات الشرقية ذات خدمات صحية متقدمة.
وقد حصلت مدينة الخبر على اعتماد منظمة الصحة العالمية كمدينة صحية نظير تحقيقها معايير المدن الصحية، وتندرج تحت 9 محاور، تهتمّ بمشاركة المجتمع والتعاون بين القطاعات للتعامل مع محددات الصحة والتنمية وفق مؤشرات يتمّ تحسينها والتعامل مع مخرجاتها مثل الصحة والتعليم والبيئة.
ويساهم الاعتماد في تقدم محافظة الخبر ضمن أفضل 100 مدينة على مستوى العالم، كما يساهم أيضًا في تحقّق أهداف التنمية المستدامة من خلال التزام المدينة باستدامة التحسين وتحقيق مستوى أعلى من الخدمات المقدمة، إضافة إلى تحسين مركز المملكة العربية السعودية في تقليل نسبة المخاطر الصحية من خلال خلق بيئة حضرية نظيفة وآمنة، والتي تعتبر خطوة مهمة نحو مجتمع صحي حيوي.
إلى ذلك شملت المشاريع التي دشّنها أمير المنطقة الشرقية، اليوم، استلام المرحلة الأولى من مشروع إنشاء مستشفى عنك العام، ومشروع المختبر الآلي في مجمع الدمام الطبي، إضافةً إلى مشروع مركز السحيمي لعلاج اضطرابات النمو والسلوك والطيف التوحدي في مستشفى الولادة والأطفال بالدمام، ومشروع مركز علي السلمان للكشف المبكر عن الأورام والفحص الشامل، والمختبر المرجعي، ومركز علي السلمان للرعاية الصحية الأولية في محافظة القطيف، ومشروع مركز إسحاق الكوهجي للرعاية الصحية الأولية بحي الخزامى في محافظة الخبر.
كما شملت مشاريع تطويرية في كلٍّ من: مستشفى الملك فهد التخصصي بالدمام، ومستشفى الولادة والأطفال بالدمام، ومركز سعود البابطين لطب وجراحة القلب بالدمام، ومستشفى العيون التخصصي بالظهران، ومستشفى الجبيل العام، ومركز صحي المزروعية، ومركز صحي المباركية بالدمام، ومبنى الإداري لتجمع الشرقية الصحي.
من جانبه قال رئيس المجلس التأسيسي للقطاع الشرقي الصحي الأستاذ عصام المهيدب: "إن مشاريع تجمع الشرقية الصحي جاءت في إطار تعزيز الشراكة المجتمعية وتمكين الإخوة الداعمين في المنطقة للمشاركة يدًا بيد مع دولتنا الرشيدة، أعزّها الله؛ لتقديم مشاريع نوعية ينعكس أثرها على المجتمع".
بدوره أكد الرئيس التنفيذي لتجمع الشرقية الصحي الدكتور عبد العزيز الغامدي، أن التجمع يسعى إلى تمكين رجال الأعمال والقطاع الخاص وغير الربحي في المنطقة، وإشراكه في رحلة بناء المنظومة الصحية الشاملة؛ لما يساهم ذلك في تحسين تجربة المستفيد وتوفير الرعاية الصحية له بأعلى جودة، وتسهيل وصوله للخدمة المقدمة في مكانه.