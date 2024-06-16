لقطات من الحرم.. حجاج بيت الله الحرام يؤدون طواف الإفاضة

بدأ ضيوف الرحمن صباح اليوم (الأحد) في التوافد إلى المسجد الحرام لأداء طواف الإفاضة (الركن الثالث من أركان الحج)، وسط منظومة من الإجراءات الصحية والتدابير الوقائية والخدمات المتكاملة التي هيأتها حكومة خادم الحرمين الشريفين ليؤدي ضيوف الرحمن مناسكهم بيسر وطمأنينة.
وكانت طلائع حجاج بيت الله الحرام قد بدأت مع بزوغ فجر اليوم 10 ذي الحجة 1445هـ، في الوصول إلى منشأة الجمرات ورمي جمرة العقبة الكبرى، بعدما أمضوا الليل بشعر مزدلفة، واصلين من عرفات عقب غروب شمس التاسع من شهر ذي الحجة.
وعاش الحجيج في نفرتهم الهدوء والسكينة، تحفهم عنايته سبحانه وتعالى، ثم جهود العديد من القطاعات التي التزمت الخطط المرسومة لتحركات الحجيج بين المشاعر المقدسة.