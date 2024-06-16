لقطات من الحرم.. حجاج بيت الله الحرام يؤدون طواف الإفاضة

وكانت طلائع حجاج بيت الله الحرام قد بدأت مع بزوغ فجر اليوم 10 ذي الحجة 1445هـ، في الوصول إلى منشأة الجمرات ورمي جمرة العقبة الكبرى، بعدما أمضوا الليل بشعر مزدلفة، واصلين من عرفات عقب غروب شمس التاسع من شهر ذي الحجة.