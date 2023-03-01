بعد نتائج الدراسة البريطانية.. هذا ما قد يحدث في السعودية بشأن العمل 4 أيام أسبوعيًا

وتضيف "الاقتصادية": "في بعض الحالات هناك أسباب اقتصادية لتقليص أيام العمل، كتوفير تكاليف الطاقة والوقود، إلى جانب أن هناك بعض الدول لديها نقص في العمالة، كما هو حاصل حاليًا في أمريكا وبريطانيا، وبالتالي قد يؤدي تقليص أيام العمل إلى زيادة الموظفين في بعض الحالات، ما سيفاقم من مشكلة التوظيف وتكاليفها الحالية، وبالطبع هناك وظائف، بسبب طبيعتها، لا تقبل تقليص أيام العمل إلا بإيجاد موظفين بديلين، ما يعني ارتفاع التكلفة على تلك الجهات.. ليس بالأمر المستغرب أن ترتفع إنتاجية الشخص عندما تنخفض الفترة اللازمة لإنجاز المهمة، حيث إن كثيرًا من الناس لديهم القدرة على التكيف مع الفترة المتاحة لإنجاز العمل.. أحد القوانين الشيقة لما يعرف بـ"قوانين مورفي"، التي منها مقولة: إن أي شيء ممكن أن يتعطل سيتعطل، وهناك مقولة: إن كل شيء سيتمدد ليشغل كامل الحيز المتاح له، وهذا يشمل المكان والزمان".