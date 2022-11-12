افتتاح معرض "مشاهد فنية" في الخبر.. بمشاركة 24 فنانًا وفنانة

افتتح عبد العزيز السماعيل رئيس مجلس إدارة الجمعية العربية السعودية للثقافة والفنون ومستشار وزارة الثقافة؛ معرض "مشاهد فنية" في الليدو آرت غاليري بالمنطقة الشرقية "الخبر".
ويتضمن المعرض أسماء مميزة لـ24 فنانًا وفنانة؛ هم: "د. هناء الشبلي، نوال العجمي، عبد العزيز الدبل، محمد مجرشي، د. مها عبد الحليم رضوي، د. منى الحمود، فاطمة المحمود، محمد الخالدي، أمينة نقي، زكية الصقعبي، مريم السبيعي، وجنات كلثوم، سلمان البلوي، بيان باربود، آلاء الشمري، مريم نعيم، صفاء الجنبي، نوف الخصيفان، فاطمة الجعفر، عبد الإله أحمد، ياسمين أوجابيه. ومن مملكة البحرين: د.منيرة السبيعي".
وعرض هؤلاء الفنانون والفنانات على الجمهور 45 عملًا فنيًّا تعبر عن عناصر ورموز الرواية المسرحية.
وقال السماعيل: "عنوان المعرض "مشاهد فنية" يعني بعناصر المسرح وتقاطعه مع الفنون الأخرى من رقص وموسيقى وفن تشكيلي؛ مما جعل الفنان يحتاج إلى الاستلهام، وهذه الحالة الاستلهامية وجدتها عند الفنانين المشاركين الذين خرجوا بلوحات تشكيلية رائعة فيها جرأة وقوة، وتضمنت تعبيرات فنية مبتكرة، والمعرض مفعم وثري ويحتاج زيارات عديدة".
من جهتها قالت الفنانة التشكيلية نوال العجمي صاحبة ليدو آرت غاليري بالخبر: "الفكرة أهم عنصر في أي معرض تشكيلي، وقد تفرّدنا بهذا العنوان انطلاقًا من اهتمام الدولة بالفن المسرحي كأحد الروافد المهمة للثقافة، وقد حرصت على استقبال المشاركات من داخل المملكة وخارجها من المواطنين والمقيمين؛ لتحقيق أهداف هذا المعرض الذي يؤكد أهمية الفنون التشكيلية كجزء من الثقافة، وارتباطه بكل مجالاتها التي تعمل على رفع مستوى الذائقة الفنية للمجتمع. والمعرض ولله الحمد نال إعجاب الجمهور؛ ولهذا سيتم تمديد عرضه حتى منتصف نوفمبر 2022م".
بدورها قالت الدكتورة هناء الشبلي مديرة إدارتي التخطيط والفروع بالجمعية السعودية للفنون التشكيلية "جسفت": يمثل المسرح وسيلة مهمة للتفاعل المباشر مع أفراد المجتمع، سواء من المؤدين على خشبة المسرح أو من الجماهير الحاضرة لمشاهدة العمل المسرحي، وانطلاقًا من أهمية دور المسرح في المجتمع المحلي في توعيته وتثقيفه؛ فقد أعجبت بفكرة المعرض المميزة.
وأضافت: سعدت بالمشاركة كعضو شرف بلوحة فنية بالمعرض تعبر عن اتحاد الفنون السبعة بأسلوب فني يؤكد على الحركة التعبيرية والموسيقى التصويرية؛ من خلال طرح رموز ودلالات لمعانٍ تعبر عن عناصر خشبة المسرح.
وأردفت: كما سعدت بالمشاركة بورقة عمل في أمسية ثقافية مصاحبة للمعرض بعنوان "التحديات التي تواجه الفنان السعودي والحلول المقترحة"، بالمشاركة مع الدكتور سعود الفرج مدير أكاديمية الفن بالكويت، الذي قدم ورقة عمل بعنوان "علاقة المشهد المسرحي بالفن التشكيلي"، فكل الشكر والتقدير للأستاذة نوال العجمي التي حرصت على تقديم حراك تشكيلي إيجابي وطرح مبتكر يميز المنطقة الشرقية بالمملكة".
يشار إلى أن المعرض حضره العديد من الشخصيات الإعلامية والثقافية والاجتماعية ورجال الأعمال.
وحضر فعاليات المعرض: القنصل الأمريكي بالمنطقة الشرقية ديفيد ادجينتون، الذي أثنى على مستوى المعرض؛ حيث قال: هناك اهتمام كبير من الدولة بالثقافة والفنون، ولاحظ مدى التطور الكبير للفنون التشكيلية السعودية، وخاصة مستوى أداء الفنانة التشكيلية، ونؤكد مدى أهمية إبراز هذه الأعمال السعودية المميزة أمام العالم.