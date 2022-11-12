افتتاح معرض "مشاهد فنية" في الخبر.. بمشاركة 24 فنانًا وفنانة

ويتضمن المعرض أسماء مميزة لـ24 فنانًا وفنانة؛ هم: "د. هناء الشبلي، نوال العجمي، عبد العزيز الدبل، محمد مجرشي، د. مها عبد الحليم رضوي، د. منى الحمود، فاطمة المحمود، محمد الخالدي، أمينة نقي، زكية الصقعبي، مريم السبيعي، وجنات كلثوم، سلمان البلوي، بيان باربود، آلاء الشمري، مريم نعيم، صفاء الجنبي، نوف الخصيفان، فاطمة الجعفر، عبد الإله أحمد، ياسمين أوجابيه. ومن مملكة البحرين: د.منيرة السبيعي".