دوري روشن: الفيحاء يعود لسكة الانتصارات من بوابة الحزم

نجح فريق الفيحاء الأول لكرة القدم، في استعادة نغمة الانتصارات، بفوزه خارج قواعده على مضيفه الحزم بثلاثة أهداف مقابل هدف، في اللقاء الذي أقيم مساء يوم السبت على ملعب نادي الحزم في مدينة الرس لحساب منافسات الجولة 20 من دوري روشن السعودي للمحترفين.