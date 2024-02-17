دوري روشن: الفيحاء يعود لسكة الانتصارات من بوابة الحزم

نجح فريق الفيحاء الأول لكرة القدم، في استعادة نغمة الانتصارات، بفوزه خارج قواعده على مضيفه الحزم بثلاثة أهداف مقابل هدف، في اللقاء الذي أقيم مساء يوم السبت على ملعب نادي الحزم في مدينة الرس لحساب منافسات الجولة 20 من دوري روشن السعودي للمحترفين.
بادر أصحاب الضيافة لافتتاح التسجيل مبكراً عن طريق اللاعب محمد الثاني بعد مرور 9 دقائق على الانطلاقة بعد أن تابع عرضية محمد بادموسي في شباك الحارس الصربي فلاديمير ستويكوفيتش.
فرحة فريق الحزم بهدف التقدم لم تستمر طويلاً سوى 4 دقائق، حيث أدرك المهاجم النيجيري هينري أونيكورو التعادل للضيوف من مجهود فردي مميز، بعد أن توغل داخل منطقة الجزاء وسدد كرة في أقصى الزاوية اليمنى لمرمى أصحاب الضيافة.
وفي الشوط الثاني وقبل انقضاء الربع الساعة الأولى (59) أضاف أنتوني نواكايمي الهدف الثاني للفيحاء مستغلاً عرضية من الإيفواري كونان، سددها في المرة الأولى تصدى لها الحارس أيمن دحمان قبل أن يتابعها في الشباك محرزاً ثاني الأهداف للضيوف.
وضاعف النيجيري هينري أونيكورو تقدم الفيحاء بإحرازه ثالث الأهداف بعد أن خطف الكرة من أمام المدافع لينفرد ويواجه المرمى ويسدد كرة أرضية استقرت في الشباك وذلك عند الدقيقة 82.
بهذه النتيجة رفع الفيحاء رصيده إلى 22 نقطة صعد من خلالها للمركز الثالث عشر بينما توقف رصيد الحزم عند 13 نقطة في المركز الثامن عشر والأخير.