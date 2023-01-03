السديس يشكر خادم الحرمين وولي عهده بمناسبة تدشين موسوعة معمار المسجد النبوي

رفع الرئيس العام لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي الشيخ الدكتور عبدالرحمن بن عبدالعزيز السديس، شكره الجزيل لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود وولي العهد الأمين صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود -حفظهما الله- بمناسبة تدشين أمير منطقة المدينة المنورة الأمير فيصل بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود موسوعة معمار المسجد النبوي، التي تعكس عناية وحرص ولاة الأمر على إعمار الحرمين الشريفين.