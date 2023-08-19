المزاد الدولي لمزارع إنتاج الصقور يستقطب أفضل المنتجين حول العالم

ويرى المنتج الإسباني ألفارو فرناندو كوزمي، أول مؤسس لمزرعة إنتاج صقور الشاهين والحر في إسبانيا، وهي مزرعة مبروك فالكون، أن المملكة العربية السعودية نجحت في لفت أنظار الصقارين من جميع أنحاء العالم من خلال الفعاليات المميزة التي ينظمها نادي الصقور السعودي، مشيرًا إلى أن مشاركتهم في المزاد هذا العام تأتي بعد النجاحات التي حققتها مشاركتهم في النسخة السابقة.