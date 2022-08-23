قريبًا.. مجموعة السدحان تدشن فرعها الخامس لعام 2022

وقد صرّح رئيس مجلس الإدارة الأستاذ محمد بن عبدالعزيز السدحان، بأن تدشين هذا الفرع سيتلوه خلال الفترة المقبلة بإذن الله افتتاح عدة فروع جديدة استكمالًا لخطط الشركة بافتتاح 20 فرعًا جديدًا للعلامتين التجاريتين أسواق السدحان ومتاجر سبار خلال العامين 2022-2023 في العديد من أحياء الرياض، ليصل عدد سلسلة الفروع إلى 40 فرعًا بنهاية العام 2023م؛ حيث تم افتتاح فروع سبار النخيل وسبار عرقة وسبار الرحمانية والسدحان الرفيعة، إضافةً إلى عدد 8 مواقع جديدة جار العمل على تطويرها، وذلك ضمن خطة الشركة الطموحة التي تعززها ثقة الأجيال المتعاقبة من عملائنا على مدى السنوات الماضية من مسيرة شركة السدحان العملية التي تمتد منذ العام 1952م.