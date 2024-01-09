الصلاة على المغدور "السبيعي" عصرًا بالحرم المكي.. والدفن بمقبرة الشهداء

يؤدي جموع المصلين، عصر اليوم، الصلاة في المسجد الحرام على المواطن محمد السبيعي المقتول غدرًا على يد شخصين من مخالفي أمن الحدود من جنسية إثيوبية في جدة.
وأوضح أحد أقارب "السبيعي" لـ"سبق"، أنه سيؤدى -بمشيئة الله تعالى- صلاة الميت على محمد السبيعي عصر اليوم الثلاثاء بالمسجد الحرام والدفن بمقبرة الشهداء.
يُذكر أن الجهات الأمنية أصدرت يوم أمس بيانًا حول الحادثة جاء فيه: "صرّح المتحدث باسم شرطة منطقة مكة المكرمة، بأنه إلحاقًا للبيان السابق عن تعرض مواطن لإطلاق نار أثناء وجوده في منطقة جبلية غير مأهولة بالسكان في محافظة جدة، نتج عنه وفاته؛ فقد تمكنت الجهات الأمنية من تحديد هوياتهما ومتابعتهما؛ حيث تم القبض عليهما، وهما مخالفان لنظام أمن الحدود من الجنسية الإثيوبية، وجرى إيقافهما واتخاذ الإجراءات النظامية بحقهما وإحالتهما إلى النيابة العامة.
وكان والد المقتول محمد السبيعي قد كشف سابقاً تفاصيل مقتل ابنه، عبر فيديو بين فيه أن ابنه قد قُتِل عندما كان جالسًا على أحد المطلات "مطل الأجاويد بمحافظة جدة"؛ إذ قام أحد المجهولين بعرض خمور على ابنه الذي قَبض عليه وأمسكه من يده.
وأضاف: "قام ابني بالاتصال على مركز العمليات الموحد (911) وتقديم بلاغ بالواقعة، وأنه تمكن من ضبط أحد مروّجي الخمور؛ ليتفاجأ بطلق ناري يأتيه من موقع آخر من قِبَل المخالف الآخر عبر سلاح رشاش".
وتابع: "سقط ابني أرضًا ومات وهو يردد الشهادة، ليلوذ بعدها الجناة بالفرار، ويتم القبض عليهما من قِبَل الجهات الأمنية".