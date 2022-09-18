بمشاركة السعودية.. بدء أعمال الدورة الـ 48 لمؤتمر وزراء العمل العربي في القاهرة

ومن المقرر أن يناقش المشاركون في المؤتمر الذى تستمر فعالياته حتى 25 سبتمبر الجاري عددًا من الموضوعات المدرجة على جدول أعماله، من بينها تقرير المدير العام لمكتب العمل العربي، بعنوان (الاقتصاد الرقمي وقضايا التشغيل)، كما سيتم خلال اللجان المنبثقة عن المؤتمر مناقشة بند حول الذكاء الاصطناعي وأنماط العمل الجديدة وبند رقمنة أنظمة الحماية الاجتماعية وحوكمتها، إضافة إلى استعراض تقارير الدول بشأن تطبيق اتفاقيات وتوصيات العمل العربية.