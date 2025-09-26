انطلاق المعرض السعودي الثالث للموضة بجدة بحضور دبلوماسي بارز

وشهد الحفل حضور عدد من كبار الدبلوماسيين، بينهم السفير مصطفى أونال، القنصل العام لجمهورية تركيا في جدة، ومحمد نهاض القنصل العام لفرنسا، إضافة إلى وفد ثقافي من القنصلية الفرنسية وممثلين عن تحالف اللغة الفرنسية، ومندوبات من ألمانيا. كما حضر إيهاب القدري رئيس غرفة صناعة الأردن، وكريم خوجة من غرفة صناعة دمشق، وفهد أحمد خان سوري القنصل العام للهند، وسدهير سيخري رئيس مجلس ترويج صادرات الملابس الهندي، إلى جانب ممثلين عن القنصلية التونسية في جدة، ورئيس غرفة جدة.