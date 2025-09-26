انطلاق المعرض السعودي الثالث للموضة بجدة بحضور دبلوماسي بارز

انطلقت في جدة فعاليات المعرض السعودي الثالث للموضة والمنسوجات (Saudi Fashiontex Expo)، في حدث يعكس الطموح الوطني لترسيخ مكانة المملكة كمركز إقليمي وعالمي لصناعة الموضة، ضمن مستهدفات رؤية السعودية 2030.
وأقيم حفل الافتتاح في مركز جدة الدولي للمعارض والفعاليات، بحضور نخبة من الشخصيات الدبلوماسية والثقافية، إلى جانب رجال وسيدات الأعمال من مختلف دول العالم، ما يعكس الاهتمام الدولي المتزايد بهذه المنصة المتخصصة التي تجمع بين الإبداع والابتكار وفرص الاستثمار.
وشهد الحفل حضور عدد من كبار الدبلوماسيين، بينهم السفير مصطفى أونال، القنصل العام لجمهورية تركيا في جدة، ومحمد نهاض القنصل العام لفرنسا، إضافة إلى وفد ثقافي من القنصلية الفرنسية وممثلين عن تحالف اللغة الفرنسية، ومندوبات من ألمانيا. كما حضر إيهاب القدري رئيس غرفة صناعة الأردن، وكريم خوجة من غرفة صناعة دمشق، وفهد أحمد خان سوري القنصل العام للهند، وسدهير سيخري رئيس مجلس ترويج صادرات الملابس الهندي، إلى جانب ممثلين عن القنصلية التونسية في جدة، ورئيس غرفة جدة.
وعقب قص الشريط، ألقى عدد من الشخصيات كلمات بهذه المناسبة، من أبرزهم فيلز كاراكول المدير العام لمجموعة بيراميد، والسفير مصطفى أونال، وغياتين أيوبكوجا رئيس لجنة الملابس في غرفة تجارة إسطنبول، ومارتينا باندته غيبكونتسلمن رئيسة جمعية "جِزامتماشِه"، إلى جانب إيهاب القدري، وكريم خوجة، وفهد أحمد خان سوري، وسعد مشيل العتيبي.
وأكد المتحدثون أهمية المعرض كمنصة عالمية لتبادل الخبرات، ودوره في تعزيز التعاون الدولي في مجال الموضة، مشددين على أن المملكة أصبحت اليوم شريكًا محوريًا في رسم ملامح مستقبل هذه الصناعة عالميًا.