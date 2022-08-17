قريبًا للبيع بالمزاد العلني.. "إتقان" العقارية تطلق حملتها التسويقية لمزاد "جواني"

شرعت إتقان العقارية اليوم في الحملة التسويقية لمزاد "جواني" الذي يضمّ ستة عقارات؛ ثلاثة منها في العاصمة الرياض، وثلاثة أخرى في مدينتَي الدمام والخبر تقدر مساحتها الإجمالية بــ"46000" ألف متر مربع؛ حيث تتنوع ما بين أراضٍ سكنية وتجارية ومستودعات وفلل ومعارض تجارية متنوعة الاستثمار ومحفز للمستثمرين الذين يبحثون عن الخيارات العقارية المتنوعة في وجهات الجذب السياحي والاقتصادي بالمملكة.
وبيّنت إتقان العقارية أن المزاد سيطلق قريبًا لبيع ثلاثة عقارات بالعاصمة الرياض هي: أرض طريق الدائري الشمالي تقاطع طريق عثمان بن عفان بحي الفلاح على واجهة 223م على الدائري الشمالي و86م على طريق عثمان بن عفان، والعقار الثاني هو معارض تجارية بحي المنار شرق الرياض على طريق خريص الشهير في منطقة الجذب للصالات والمعارض الحيوية، وأمًا العقار الثالث فهو فيلا الملز بحي من أهم الأحياء القريبة من الوزارات والمؤسسات الحكومية.
وأشارت إلى أن العقارات الثلاثة المتبقّية هي أرض طريق الملك فهد بحاضرة المنطقة الشرقية ومركزها الإداري وتضم ثلاث قطع تجارية وقطعتين مستودعات؛ أما العقار الثاني فهو أرض مستودعات الخالدية الجنوبية التي تقع ظهيرة طريق الملك فهد الذي يصل مدينتي الدمام بالخبر ويعد الشريان الرئيس بالشرقية، وأما العقار الثالث فهو أرض تجارية بمدينة الخبر التي تتميز بأنها من أبرز المدن السياحية في المملكة بشواطئها المطورة والمتميزة التي تربط بين المملكة والبحرين.
ونوهت "إتقان" إلى أن المنتجات العقارية تتميّز بتوسُّطها من العاصمة ومدينتي الدمام والخبر وارتباطها بالشوارع الرئيسة وسهولة المداخل والمخارج واكتمال البنى التحتية، وقربها من مراكز التسوق والخدمات اللوجستية؛ ما يجعلها مجالًا خصبًا للاستثمار العقاري الواعد الذي يجمع بين رفاهية المكان وعوائد الاستثمار المجدية.
ولفتت "إتقان" في ختام بيانها الصحفي إلى أن مدينة الرياض والدمام والخبر تعتبر هي المدن الواعدة والحيوية للاستثمار بالمملكة بلد النفط والمال والأعمال، ووجهة الاستثمار العالمي الذي تسعى رؤية 2030 إلى جذبه بمستهدفاتها وخططها الاستراتيجية التي لفتت أنظار المستثمرين بالعالم.
ودعت شركة إتقان العقارية المطورين والمستثمرين والمواطنين الراغبين في الاستفسار عن "مزاد جواني" التواصل مع الشركة عبر الموقع الإلكتروني، أو بالاتصال بخدمة العملاء على الرقم: "920001019"، "0539647777"، أو الجوال "0539649999"، أو بالتواصل عبر قنوات التواصل الاجتماعي الخاصة بالشركة.