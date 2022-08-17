قريبًا للبيع بالمزاد العلني.. "إتقان" العقارية تطلق حملتها التسويقية لمزاد "جواني"

وبيّنت إتقان العقارية أن المزاد سيطلق قريبًا لبيع ثلاثة عقارات بالعاصمة الرياض هي: أرض طريق الدائري الشمالي تقاطع طريق عثمان بن عفان بحي الفلاح على واجهة 223م على الدائري الشمالي و86م على طريق عثمان بن عفان، والعقار الثاني هو معارض تجارية بحي المنار شرق الرياض على طريق خريص الشهير في منطقة الجذب للصالات والمعارض الحيوية، وأمًا العقار الثالث فهو فيلا الملز بحي من أهم الأحياء القريبة من الوزارات والمؤسسات الحكومية.