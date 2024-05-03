"شؤون الحرمين" توفر كل الإمكانيات لخدمات البيت العتيق في صلاة الجمعة

‏كما استثمرت إدارة التوجيه والإرشاد الرقمي وسائل الإعلام الحديثة، والتقانة؛ لبث المحاضرات والدورات العلمية عن بُعد؛ ‏وإيصال الدروس العلمية والمحاضرات التوجيهية؛ إلى أكبر فئة من طلبة العلم والباحثين وعموم المسلمين، وبلغات عالمية؛ إذ قامت إدارة التوجيه والإرشاد وعبر كوادر مؤهلة من المترجمين؛ بترجمة العديد من الخدمات والبرامج التوجيهية والإرشادية إلى اللغات العالمية، داخل المسجد الحرام وساحاته، من خلال مواقع إجابة السائلين، وأماكن توزيع المطبوعات الورقية والرقمية المترجمة، التي تبصِّر الزائرين والمعتمرين والقاصدين بأمور دينهم، وتثري تجربتهم، وتنجح رحلتهم الإيمانية.