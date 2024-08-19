المملكة تمتلك خامس أكبر عدد من الإبل على مستوى العالم.. يقدر بنحو مليونين

وكشفت الورقة البحثية، أن قيمة السوق العالمية للسلع الجلدية الفاخرة بلغت 75.8 مليار دولار أمريكي في عام 2023، ويمكن أن تصل إلى 92.4 مليار دولار أمريكي بحلول عام 2028، مشيرةً إلى أنه نظرًا للعدد الكبير من الإبل في المملكة، فإن تطوير استخدام منتجات الإبل في سلاسل القيمة الخاصة بالأزياء (وغيرها) سيعزز الطلب على هذا المورد المتنامي.